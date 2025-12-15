- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 21
- Час на прочитання
- 1 хв
Син Бекхемів возз’єднався з колишньою обраницею через пів року після розриву
Ромео поновив стосунки з моделлю, яка до нього крутила роман ще й з його братом.
Середній син знаменитого подружжя футболіста Девіда Бекхема та дизайнерки Вікторії возз’єднався з моделлю Кім Тернбулл.
Ще влітку інсайдери повідомляли про нібито розрив Ромео з обраницею І все, мовляв, через родинні непорозуміння Бекхемів. Річ у тому, що перед стосунками з Ромео у Кім був роман зі старшим сином британського подружжя Брукліном. Тож, подейкували, що саме на цьому тлі брати серйозно розсварилися, а Ромео і зовсім пішов від Кім.
Однак, вочевидь, тепер ситуація змінилася. Через пів року після чуток Ромео публічно заявив про продовження стосунків з Кім. Син зірок в Instagram опублікував спільне фото з коханою, на якому видно їхню прогулянку з домашнім улюбленцем. Він не став підписувати світлину, а лише залишив емоджі у формі серця, яке все сказало само за себе.
Своєю чергою Тернбулл також не стала приховувати своїх почуттів до зіркового сина. У сториз модель показала спільну вечерю з Ромео та песиком в одному з пабів. Тим самим дала зрозуміти, що в їхньому особистому житті таки точно все гаразд.
Нагадаємо, нещодавно донька співачки Олі Полякової заявила про подорож з чоловіком-іноземцем до України. Маша вже розсекретила їхні майбутні плани вдома.