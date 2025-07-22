Син Богдана Ступки у роковини смерті батька вшанував пам'ять небаченими фото з ним

Остап Ступка і його батько

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Сьогодні, 22 липня, виповнюється 13 років від дня смерті легендарного українського актора Богдана Ступки.

У пам'ять про батька його син, Остап Ступка, зворушливо вшанував пам'ять митця у фотоблогу. Актор поділився низкою архівних чорно-білих і кольорових знімків. На фото Богдан Ступка постає у різні періоди свого життя — від молодого амбітного актора до сивочолого класика сцени. У підписі до публікації Остап поділився щемливими спогадами про батька.

Богдан Ступка з сином / © instagram.com/ostap.stupka

Богдан Ступка / © instagram.com/ostap.stupka

"13 років без тебе, тату. Цифра вже двозначна, але відчуття все одно ніби це сталося зовсім недавно. Ти був для мене не просто татом, ти був першим прикладом, першим учителем і в житті, і на сцені", — розчулив актор.

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Зірка зізнався, що досі відчуває потребу у батьківських порадах та підтримці, а згадки про спільні моменти стали не лише теплими спогадами, а й дороговказом у професійному житті.

Архівне фото Богдана Ступки / © instagram.com/ostap.stupka

"Твій досвід, перемоги й поразки, твої поради — вони досі зі мною. Я несу їх не лише. як спогад, а й як інструменти та інструкції як жити в цьому світі. Всі ці роки без твоєї мудрості, твого гумору, твоїх завжди влучних і потрібних слів даються важко, і впевнений, не лише для мене. Дякую за те, що був, яким був, і за все, що залишив по собі. Люблю тебе", — довів до сліз Ступка-молодший.

Нагадаємо, Богдан Ступка пішов з життя 22 липня 2012 року після тривалої боротьби з хворобою. Йому було 70 років. Він залишив по собі велику культурну спадщину — понад 100 ролей у кіно та на сцені, а також безліч учнів і шанувальників, які досі надихаються його творчістю.