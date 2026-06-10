Син Девіда Бекхема замилував рідкісними фото з коханою та освідчився їй у почуттях

Круз Бекхем та Джекі Апостел

Реклама

Молодший син англійського футболіста Девіда Бекхема Круз Бекхем зворушливо привітав свою кохану Джекі Апостел із другою річницею стосунків та публічно освідчився їй у почуттях.

21-річний Круз поділився в Instagram романтичним дописом, присвяченим обраниці. До привітання він додав спільне фото зі співачкою. Закохані нечасто коментують особисте життя, тому цього разу публікація привернула особливу увагу шанувальників. У своєму зверненні син легендарного футболіста не приховував емоцій. Він подякував дівчині за підтримку та зізнався, що поруч із нею стає кращою версією себе.

«Джекі, вже два роки, я кохаю тебе дужче, ніж будь-коли, з річницею, любове моя, я довіку буду вдячний за тебе. Ти робиш мене найкращою моєю версією», — написав Круз.

Реклама

Круз Бекхем та Джекі Апостел

Сама Джекі також не залишилася осторонь і відповіла коханому не менш теплими словами. Ба більше, артистка опублікувала одразу дві серії спільних світлин, показавши найромантичніші моменти їхніх стосунків.

«Два роки, як я кохаю мою улюблену людину!» — поділилася співачка.

Круз Бекхем та Джекі Апостел

Згодом вона пояснила, чому вирішила оприлюднити ще одну добірку кадрів із бойфрендом. За словами Джекі, втриматися від цього було неможливо.

«Іще одна, бо ми виглядаємо мило», — пожартувала вона.

Реклама

Круз Бекхем та Джекі Апостел

Нагадаємо, нещодавно українська блогерка Даша Квіткова показала підготовку до весілля та заплакала просто під час примірки сукні.

Новини партнерів