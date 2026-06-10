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Син Девіда Бекхема замилував рідкісними фото з коханою та освідчився їй у почуттях
Круз Бекхем зворушливо привітав Джекі Апостел з другою річницею стосунків.
Молодший син англійського футболіста Девіда Бекхема Круз Бекхем зворушливо привітав свою кохану Джекі Апостел із другою річницею стосунків та публічно освідчився їй у почуттях.
21-річний Круз поділився в Instagram романтичним дописом, присвяченим обраниці. До привітання він додав спільне фото зі співачкою. Закохані нечасто коментують особисте життя, тому цього разу публікація привернула особливу увагу шанувальників. У своєму зверненні син легендарного футболіста не приховував емоцій. Він подякував дівчині за підтримку та зізнався, що поруч із нею стає кращою версією себе.
«Джекі, вже два роки, я кохаю тебе дужче, ніж будь-коли, з річницею, любове моя, я довіку буду вдячний за тебе. Ти робиш мене найкращою моєю версією», — написав Круз.
Сама Джекі також не залишилася осторонь і відповіла коханому не менш теплими словами. Ба більше, артистка опублікувала одразу дві серії спільних світлин, показавши найромантичніші моменти їхніх стосунків.
«Два роки, як я кохаю мою улюблену людину!» — поділилася співачка.
Згодом вона пояснила, чому вирішила оприлюднити ще одну добірку кадрів із бойфрендом. За словами Джекі, втриматися від цього було неможливо.
«Іще одна, бо ми виглядаємо мило», — пожартувала вона.
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