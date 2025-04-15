Син Дмитра Коляденка розсекретив, яким було його таємне весілля і як Монатік звів його з дружиною

Пилип Коляденко / © instagram.com/philipp_kolyadenko

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Син українського шоумена Дмитра Коляденка, співавтор гурту Kadnay і засновник творчої спілки Phil it Пилип Коляденко, розсекретив, яким було його весілля і як завдяки співаку Дмитру Монатіку зустрів дружину.

Пилип не з тих, хто залюбки ділиться подробицями особистого життя. Однак час від часу він все ж таки розкриває деякі цікаві події. Зокрема, Пилип Коляденко вже три роки одружений. Весілля музиканта було таємним. Вони зібрали найближчих та найрідніших і уклали шлюб у РАЦСі без пишних святкувань.

“Це була дуже тепла і особистісна історія нашої маленької сім’ї. Ми прийшли до РАЦСу малесеньким колом, так воно в тому колі й залишилося, але воно неймовірно важливе для мене. Ми просто живемо своє життя, як відчуваємо, так і робимо”, — розповів музикант на YouTube-каналі "same RAZMIK”.

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Пилип Коляденко / © instagram.com/philipp_kolyadenko

Дружина Пилипа родом з Узбекистану. А познайомилися вони завдяки Дмитру Монатіку. Обраниця Пилипа — перукарка. Вона співпрацює з різними артистами. Пилип розповів, що вони могли багато де перетнутися, однак зустрілися саме завдяки Монатіку.

“Дружина з Узбекистану. Ми познайомилися завдяки Монатіку. Вона теж працює на різних проєктах, вона перукарка, з різними зірками працює. Ми працювали на різних проєктах, але ніколи не зустрічалися, але завдяки Монатіку зустрілися”, — поділися музикант.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Коляденко розповів, яким є його син насправді. Також шоумен розсекретив їхню кумедну родинну традицію.