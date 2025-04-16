Син Дмитра Коляденка відверто розповів про стосунки з Раміною і TAYANNA та чому вони не склалися

Раміна Есхакзай, Пилип Коляденко і TAYANNA

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Син українського шоумена Дмитра Коляденка відверто розповів про стосунки з інтерв'юеркою Раміною Есхакзай та виконавицею TAYANNA.

Співавтор гурту Kadnay і засновник творчої спілки Phil it Пилип Коляденко зізнається, що перший його серйозний роман був саме з Раміною. Пара зустрічалася в юності протягом року. Чому вони розійшлися – Пилип лиш коротко зазначає, що так склалося. Утім, він вдячний Раміні за те, що вона навчила його цілеспрямованості. За словами Коляденка, блогерка знала, чого хоче, і йшла до цього, а він за це її поважав.

"Це було кохання, важко сказати, чи перше. Це були мої перші серйозні стосунки. Рік ми зустрічалися. Нам було 18-19 років. Просто так випадково вийшло. Якщо це стосується Раміни, то це її цілеспрямованість. Мало зустрічав таких людей. Вона знала, як і ким вона хоче стати задовго до. Знала, як треба над цим важко працювати. Завжди її за це поважав", - розповів музикант на YouTube-каналі "same RAZMIK".

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Раміна Есхакзай

Також свого часу в Пилипа були стосунки зі співачкою TAYANNA. Музикант говорить, що це теж був чудовий досвід. Зокрема, вони зійшлися в робочому плані. Утім, стосунки теж не склалися. Тим не менш, Коляденко вдячний виконавиці, що та надихнула його працювати над собою і показала, куди йому рухатися далі.

"Стосовно Тані, я не знаю, як це назвати і що це було, але це був крутий досвід робочий. Вона дала мені багато роботи над собою, куди мені йти і що розвинути, щоб стати кимось. Поруч з ними, сильними особистостями, я знав, що не можу бути слабкішим і мені потрібно розвиватися, бути впевненішими і йти до своєї мети так само, як це роблять вони", - говорить музикант.

TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

Нагадаємо, Пилип Коляденко вже протягом трьох років перебуває в шлюбі, про що він розповів нещодавно. Музикант вже також розсекретив, яким було його таємне весілля та як познайомився з коханою завдяки співаку Дмитру Монатіку.