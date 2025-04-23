Син Дмитра Коляденка вперше розповів про рідний будинок в Сумах, який понівечили росіяни

Пилип Коляденко / © instagram.com/philipp_kolyadenko

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Син українського шоумена Дмитра Коляденка, співавтор гурту Kadnay і засновник творчої спілки Phil it Пилип Коляденко зізнався, що відчув, коли побачив зруйновану будівлю.

На днях у Києві відбувся великий концерт гурту KADNAY — колектив представив своїм шанувальникам новий альбом "Квітами на глибині". Перед виступом Пилип Коляденко мав трохи часу на спілкування і вперше розповів подробиці трагедії — як нещодавно через обстріл росіянами Сум постраждав будинок, в якому він провів дитинство.

"Це мій рідний двір, я там народився і до третього класу ми там жили. Мама, звісно, більше за мене переживала, бо прожила там майже 25 років, — зізнався ТСН.ua Пилип Коляденко. — Цілий день ми провели у спогадах — багато говорили про це місце, згадували якісь приємні деталі. Але, якщо чесно, нічого особливого, коли побачив ці світлини, я не відчув. Бо під час війни навчився вже не прив'язувати себе до якогось місця — бо важливіші все ж таки люди і їх життя. Тож для захисту власної психіки я вимкнув в собі переживання за щось матеріальне, що ми можемо втратити. Це ніяк не говорить про те, що я не вдячний тим рокам, спогадам чи друзям. Ніхто не знає, коли це все закінчиться, але я розумію, що морально мені потрібно бути готовим до всього, що може відбутися".

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instagram.com/kolyadenkolena / © Instagram/Олена Коляденко

instagram.com/kolyadenkolena / © Instagram/Олена Коляденко

Нагадаємо, 32-річний Пилип — син відомих батьків: режисерки-постановниці Олени Коляденко і шоумена-співака Дмитра Коляденка. Пара свого часу прожила разом майже 10 років, але прийняла рішення розлучитися через ревнощі Дмитра. Наразі ж вони активно підтримують спілкування — шоумен грає ролі в усіх постановках Олени Коляденко. Що ж до Пилипа, він продовжує розвивати свою музичну кар’єру одночасно в двох гуртах — Kadnay і Phil it.

Творча родина — Пилип Коляденко, Дмитро Коляденко, Олена Коляденко / © Фото з власного архіву

До речі, Пилип також зізнався ТСН.ua, що напередодні концерту-презентації нового альбому KADNAY переніс достатньо складну операцію: "Мені видалили зуб мудрості. До речі, хірурга, який це робив, я навіть запросив на концерт, бо він дійсно неймовірний спеціаліст і чудова людина. Уявіть, він виривав мені зуб мудрості під класичну музику. І в якийсь момент навіть робив паузу, аби звернути мою увагу на якусь музичну партію".

Нагадаємо, нещодавній концерт KADNAY відбувся в Києві з аншлагом і здивував прихильників гурту своєю інтимністю.