ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
217
Час на прочитання
2 хв

Син Дмитра Коляденка вперше розповів про рідний будинок в Сумах, який понівечили росіяни

Також музикант поділився з ТСН.ua, яку складну операцію на обличчі нещодавно переніс

Автор публікації
Фото автора: Анна Севастьянова Анна Севастьянова
Пилип Коляденко

Пилип Коляденко / © instagram.com/philipp_kolyadenko

Син українського шоумена Дмитра Коляденка, співавтор гурту Kadnay і засновник творчої спілки Phil it Пилип Коляденко зізнався, що відчув, коли побачив зруйновану будівлю.

На днях у Києві відбувся великий концерт гурту KADNAY — колектив представив своїм шанувальникам новий альбом "Квітами на глибині". Перед виступом Пилип Коляденко мав трохи часу на спілкування і вперше розповів подробиці трагедії — як нещодавно через обстріл росіянами Сум постраждав будинок, в якому він провів дитинство.

"Це мій рідний двір, я там народився і до третього класу ми там жили. Мама, звісно, більше за мене переживала, бо прожила там майже 25 років, — зізнався ТСН.ua Пилип Коляденко. — Цілий день ми провели у спогадах — багато говорили про це місце, згадували якісь приємні деталі. Але, якщо чесно, нічого особливого, коли побачив ці світлини, я не відчув. Бо під час війни навчився вже не прив'язувати себе до якогось місця — бо важливіші все ж таки люди і їх життя. Тож для захисту власної психіки я вимкнув в собі переживання за щось матеріальне, що ми можемо втратити. Це ніяк не говорить про те, що я не вдячний тим рокам, спогадам чи друзям. Ніхто не знає, коли це все закінчиться, але я розумію, що морально мені потрібно бути готовим до всього, що може відбутися". 

instagram.com/kolyadenkolena / © Instagram/Олена Коляденко

instagram.com/kolyadenkolena / © Instagram/Олена Коляденко

instagram.com/kolyadenkolena / © Instagram/Олена Коляденко

instagram.com/kolyadenkolena / © Instagram/Олена Коляденко

Нагадаємо, 32-річний Пилип — син відомих батьків: режисерки-постановниці Олени Коляденко і шоумена-співака Дмитра Коляденка. Пара свого часу прожила разом майже 10 років, але прийняла рішення розлучитися через ревнощі Дмитра. Наразі ж вони активно підтримують спілкування — шоумен грає ролі в усіх постановках Олени Коляденко. Що ж до Пилипа, він продовжує розвивати свою музичну кар’єру одночасно в двох гуртах — Kadnay і Phil it.

Творча родина — Пилип Коляденко, Дмитро Коляденко, Олена Коляденко / © Фото з власного архіву

Творча родина — Пилип Коляденко, Дмитро Коляденко, Олена Коляденко / © Фото з власного архіву

До речі, Пилип також зізнався ТСН.ua, що напередодні концерту-презентації нового альбому KADNAY переніс достатньо складну операцію: "Мені видалили зуб мудрості. До речі, хірурга, який це робив, я навіть запросив на концерт, бо він дійсно неймовірний спеціаліст і чудова людина. Уявіть, він виривав мені зуб мудрості під класичну музику. І в якийсь момент навіть робив паузу, аби звернути мою увагу на якусь музичну партію".

Нагадаємо, нещодавній концерт KADNAY відбувся в Києві з аншлагом і здивував прихильників гурту своєю інтимністю.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
217
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie