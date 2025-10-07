ТСН у соціальних мережах

Син Грубича після втрати руки на фронті поскаржився на фантомні болі й показав, як долає проблему

Ярослав активно готується до майбутнього протезування руки.

Ярослав Грубич

Ярослав Грубич / © instagram.com/yaroslav_grubych

Син відомого телеведучого Костянтина ГрубичаЯрослав, який під час служби на фронті втратив руку, поділився, як долає наслідки важкого поранення.

На своїй сторінці захисник розповів, що нещодавно пройшов процедуру гідродисекції — це медична маніпуляція, під час якої за допомогою рідини обережно розділяють спаяні тканини й нерви. Вона допомагає покращити стан тканин у певній ділянці руки та зменшити фантомні болі, які часто переслідують військових після ампутацій. Ярослав також зазначив, що все це допоможе краще підготувати руку до протезування.

Ярослав Грубич / © instagram.com/yaroslav_grubych

Ярослав Грубич / © instagram.com/yaroslav_grubych

"Гідродисекція правої верхньої кінцівки, виконана для поліпшення стану тканин у ділянці кукси руки (після ампутації). Для чого? Головна причина — фантомні болі. Анестезіологи знайшли нерв, який прилягав до рубця і відокремили його. В майбутньому після подібної маніпуляції повинен зменшитись больовий синдром чи фантомні болі, також розтягнутись спаяні або ущільнені тканини (рубці, фасції). І це дасть змогу краще підготувати куксу до протезування або покращити її функціональність", — написав Ярослав.

Нагадаємо, у червні Ярослав Грубич підтвердив, що мобілізувався до Сил оборони України. До цього він працював оператором, режисером і відеографом, документуючи війну на визволених територіях, у сірій зоні та на передовій. Після мобілізації отримав важке поранення, що призвело до ампутації правої руки, проте нині демонструє значний прогрес у відновленні та поверненні до активного життя.

