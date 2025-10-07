- Дата публікації
Син Грубича після втрати руки на фронті поскаржився на фантомні болі й показав, як долає проблему
Ярослав активно готується до майбутнього протезування руки.
Син відомого телеведучого Костянтина Грубича — Ярослав, який під час служби на фронті втратив руку, поділився, як долає наслідки важкого поранення.
На своїй сторінці захисник розповів, що нещодавно пройшов процедуру гідродисекції — це медична маніпуляція, під час якої за допомогою рідини обережно розділяють спаяні тканини й нерви. Вона допомагає покращити стан тканин у певній ділянці руки та зменшити фантомні болі, які часто переслідують військових після ампутацій. Ярослав також зазначив, що все це допоможе краще підготувати руку до протезування.
"Гідродисекція правої верхньої кінцівки, виконана для поліпшення стану тканин у ділянці кукси руки (після ампутації). Для чого? Головна причина — фантомні болі. Анестезіологи знайшли нерв, який прилягав до рубця і відокремили його. В майбутньому після подібної маніпуляції повинен зменшитись больовий синдром чи фантомні болі, також розтягнутись спаяні або ущільнені тканини (рубці, фасції). І це дасть змогу краще підготувати куксу до протезування або покращити її функціональність", — написав Ярослав.
Нагадаємо, у червні Ярослав Грубич підтвердив, що мобілізувався до Сил оборони України. До цього він працював оператором, режисером і відеографом, документуючи війну на визволених територіях, у сірій зоні та на передовій. Після мобілізації отримав важке поранення, що призвело до ампутації правої руки, проте нині демонструє значний прогрес у відновленні та поверненні до активного життя.