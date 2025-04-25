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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1568
Час на прочитання
1 хв

Син Ігоря Пелиха, який служить в ЗСУ, одружився і показав фото з весілля

Пара розділила щасливу мить у колі найближчих у Києві.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Іван Пелих з нареченою

Іван Пелих з нареченою / © instagram.com/ivanpelykh

Син українського журналіста і телеведучого Ігоря Пелиха, який трагічно загинув у ДТП 2009 року, зіграв весілля у Києві.

Обраницею 23-річного Івана Пелиха стала дівчина на ім'я Ксенія. У березні цього року син Пелиха освідчився їй на гірському узбережжі Атлантичного океану. Весілля закохані зіграли 24 квітня у Києві. Весільна церемонія відбулася в одному зі столичних документ-сервісів.

Під вінець Ксенія йшла в обтислій білій сукні та з букетом квітів у руках. Своєю чергою, Іван обрав чорний костюм і футболку. Водночас поруч з ними у відповідальний момент був і хвостатий свідок – їхній песик. Наприкінці церемонії новоспечене подружжя похизувалося обручками.

Іван Пелих одружився / © instagram.com/ivanpelykh

Іван Пелих одружився / © instagram.com/ivanpelykh

Іван Пелих одружився / © instagram.com/ivanpelykh

Іван Пелих одружився / © instagram.com/ivanpelykh

Святкувати особливу подію пара вирішила в Національному ботанічному саду імені Гришка. Там вони наробили фото зі своїм чотирилапим членом родини. А вже після фотосесії організували затишну вечерю у колі родини та не афішували зайвих подробиць.

Іван Пелих одружився / © instagram.com/ivanpelykh

Іван Пелих одружився / © instagram.com/ivanpelykh

Сімейна вечеря Івана Пелиха / © instagram.com/ivanpelykh

Сімейна вечеря Івана Пелиха / © instagram.com/ivanpelykh

Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення Іван Пелих служить у лавах ЗСУ. Ксенія тим часом активно волонтерить і займається танцями. Скільки пара разом – достеменно невідомо, але афішувати стосунки вони почали влітку минулого року.

Нагадаємо, нещодавно 41-річна дизайнерка Катя Сільченко також повідомила про кардинальні зміни в особистому житті. Вона вийшла заміж та показала свого обранця.

Дата публікації
Кількість переглядів
1568
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