Син Коляденка вперше після таємного одруження показав дружину: хто вона і як подружжя долає кризи

Пилип Коляденко / © instagram.com/philipp_kolyadenko

Син українського шоумена Дмитра Коляденка, співавтор гурту Kadnay і засновник творчої спілки Phil it Пилип Коляденко більше не приховує свою дружину.

Так, понад чотири роки тому виконавець розпрощався зі своїм статусом холостяка. Проте шанувальники про його одруження дізналися лише через декілька років. Деякий час Пилип ретельно приховував кохану та лише розповідав, що вона працює перукаркою за лаштунками масштабних проєктів з топовими зірками.

Та цього разу проєкту «Ближче до зірок» вдалося ще більше довідатися про дружину Пилипа Коляденка. Як виявилося, нею є Нодіра Тураджанова. Дівчина родом з Узбекистану. Саме вона найпершою дає оцінку новим трекам Пилипа, які народжуються у них вдома. Також перукарка доволі часта приходить підтримати чоловіка на концертах за його участі. Проте на гастролі не їздить через їхніх домашніх улюбленців.

Нодіра Тураджанова / © instagram.com/turadzhanova.n

«Вона чує всі демки. Є такий класний момент, коли я роблю щось особливе й душевне, озираюсь і дивлюсь на її реакцію. Це можуть бути сльози, усмішка… Вона підтримує мене, часто є на київських концертах. Але не беру з собою (на гастролі — прим. ред.), бо у нас є дві собаки й треба їм з кимось бути», — ділиться син Коляденка.

Водночас співак зізнається, що у подружньому житті буває не все так ідеально, як може здаватися. Зокрема, між ним і дружиною інколи виникають непорозуміння. Та, за словами Пилипа, їх швидко вдається владнати за допомогою спілкування.

Нодіра Тураджанова та Пилип Коляденко з Phil it / © instagram.com/turadzhanova.n

«Коли не розуміє, пояснюю. Коли я чогось не розумію, вона роз’яснює. У нас все налагоджено. У нас діалог. Ми просто багато говоримо й намагаємося донести правду», — зазначив музикант.

До слова, раніше артист розповідав, що його з Нодірою звів Дмитро Монатік та робота над спільними проєктами. Весілля вони відіграли камерне у колі найближчих без пишних святкувань.

