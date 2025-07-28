Син Костянтина Грубича після ампутації руки вийшов на зв'язок з важливим проханням

Ярослав Грубич / © instagram.com/yaroslav_grubych

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Син українського телеведучого Костянтина Грубича, який добровільно вступив до лав ЗСУ і втратив руку під час бойових дій, вперше після пережитого вийшов на зв'язок у Мережу.

Перш за все, 28-річний Ярослав Грубич у своєму Instagram подякував усім, хто підтримував його у важкі моменти. Водночас він з болем згадав поранених побратимів і тих, хто, на жаль, не повернувся з бою. Крім того, показав нове фото, де постає без правої руки. Але, попри власні травми та ампутацію, син зірки наголосив, що зараз не потребує фінансової допомоги. Натомість Ярослав закликав підтримати підрозділ, у якому служить, адже там бракує базових речей. Посилання на збір коштів він залишив у своєму профілі.

Ярослав Грубич / © instagram.com/yaroslav_grubych

"Багато з вас хоче допомогти. Насправді це дуже круто і щемливо. На щастя, на цей момент я не маю потреб, але є багато необхідного для підрозділу. Банка актуальна (у шапці профілю Instagram). Це підтримає моральний дух у важкий час для нас. Дякую", — написав Ярослав Грубич.

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Нагадаємо, в червні Костянтин Грубич вперше публічно розповів, що його син долучився до Сил оборони України. Тоді телеведучий зізнався, що таке рішення далося родині нелегко, однак воно було глибоко усвідомленим самим Ярославом. І, на жаль, наприкінці липня Ярослав отримав важке поранення, внаслідок чого втратив праву руку. Проте попри фізичний і моральний біль, Ярослав не занепадає духом і демонструє героїчну стійкість.