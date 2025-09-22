Син Костянтина Грубича після втрати руки на фронті приголомшив змінами за два місяці реабілітації

Костянтин Грубич і його син Ярослав / © instagram.com/yaroslav_grubych

Син українського ведучого Костянтина Грубича — Ярослав — розповів про зміни, які сталися після двох місяців реабілітації внаслідок поранення на фронті.

Так, військовий вражає своєю силою духу та стійкістю. Ярослав у липні цього року був госпіталізований після того, як на передовій втратив руку. Та навіть після тяжкого поранення захисник продовжує активну реабілітацію і демонструє неабиякі результати. Днями він повідомив, що вже два місяці він звикає до нового життя. З цієї нагоди він опублікував два фото — одразу після поранення та зараз.

Ярослав Грубич незадовго після поранення / © instagram.com/yaroslav_grubych

Ярослав Грубич зараз / © instagram.com/yaroslav_grubych

Зі світлин сина Грубича стає зрозуміло, що він не гає часу та з кожним днем покращує свій фізичний стан. Зокрема, займається спортом і активно працює над м'язами лівої руки та загальної витривалості. В емоційному дописі він зазначив, що поранення ще більше посилює його жагу до життя та бажання помсти російському ворогові.

"Два місяці відтоді, як вижив. Ми вижили, щоб злитися, а не сумувати. Ми вижили, щоб готуватися до майбутньої битви. Ми вижили, щоб мститися за загиблих братів. Щоб наше нове покоління знали правду, а сучасне — не втрачало бойовий дух", — написав син ведучого.

Ярослав Грубич зараз / © instagram.com/yaroslav_grubych

