Син Костянтина Грубича поділився жахливими подробицями та першою реакцією на поранення: "Памʼятаю все"

Ярослав Грубич / © instagram.com/yaroslav_grubych

Реклама

Син українського ведучого Костянтина Грубича — Ярослав — поділився, як отримав поранення на фронті, після якого втратив праву руку.

У своєму Instagram військовий опублікував перше фото після операції, яке свого часу відправив сестрі Владиславі, та розповів про пережите. Він зазначив, що до сьогодні детально пам’ятає все, що відбулося в день його поранення.

"Інколи я згадую все. Приліт, загиблих побратимів, перші крики "я 300", кров, шум після контузії і звисаючу руку на плечі, без кістки з мʼязами і перебитими артеріями. Пам’ятаю все", — написав Ярослав.

Реклама

Ярослав Грубич / © instagram.com/yaroslav_grubych

Він також опублікував фрагмент переписки з сестрою, зазначивши, що його рідні пережили не менш болісні хвилини через невідомість та страх.

Реакція сестри Ярослава Грубича на поранення / © instagram.com/yaroslav_grubych

Попри втрату кінцівки, Ярослав переконаний, що життя продовжується. Його надихають пам’ять про полеглих побратимів та віра у майбутнє.

"Життя є. Комусь доля дає, у когось віднімає. Хтось загинув і нічого не відчуває, а хтось вижив і йде далі з відчуттям втрати. Ніхто не зробить нас сильнішими, ніж ми самі. Боремось", — підсумував він.

Син Грубича закликав прихильників рухатися далі заради памʼяті про тих, кого з нами більше немає і з надією про майбутнє. Військовий зазначив, що життя — це і є наше краще сьогодні.

Реклама

Костянтин Грубич із сином / © instagram.com/kostya_hrubych

Ярослав Грубич: що відомо про поранення на фронті

До повномасштабної війни Ярослав працював оператором, режисером і відеографом. Після початку вторгнення він документував воєнні злочини Росії, а у червні 2025 року був мобілізований до ЗСУ. Вже наприкінці липня Грубич отримав важке поранення на передовій.

Нагадаємо, нещодавно Костянтин Грубич попросив допомоги для сина Ярослава, який втратив руку на війні. Телеведучий звернувся до українців із особистим проханням у свій 57-й день народження.