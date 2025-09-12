- Дата публікації
Син Костянтина Грубича показав, як змінився через місяць реабілітації після важкого поранення
Ярослав Грубич показав прогрес у реабілітації після важкого поранення.
Син українського ведучого Костянтина Грубича — Ярослав — поділився з деталями своєї реабілітації після важкого поранення, внаслідок якого він втратив руку.
28-річний Ярослав опублікував у своєму Instagram два фото, зроблені з різницею в місяць. На першому він зображений у кріслі колісному, а на другому — вже позує на тлі нічного неба, демонструючи значне покращення стану. Він зауважив, що пройшов щоденні операції та наркози й це було вкрай важко. Проте водночас він додав, що зовсім нещодавно окрім хірургів, поспілкувався й з іншими спеціалістами.
"Перше фото зроблене місяць тому, тоді мені встати з ліжка було важко. Щоденні операції і наркози. Але на цьому зробили максимум, дякуючи лікарям судинної хірургії… Сьогодні бігав, робив зуби в стоматології. Добре, що контузія пішла спати і не почалися концерти скрипальських симфоній", — розповів Ярослав.
Нагадаємо, у червні Ярослав Грубич підтвердив, що мобілізувався до Сил оборони України. До цього він працював оператором, режисером і відеографом, документуючи війну на визволених територіях, у сірій зоні та на передовій. Після мобілізації він отримав важке поранення, що призвело до ампутації руки, проте зараз демонструє значний прогрес у відновленні та поверненні до активного життя.
