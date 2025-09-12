Син Костянтина Грубича показав, як змінився через місяць реабілітації після важкого поранення

Костянтин і Ярослав Грубичі / © instagram.com/kostya_hrubych

Реклама

Син українського ведучого Костянтина Грубича — Ярослав — поділився з деталями своєї реабілітації після важкого поранення, внаслідок якого він втратив руку.

28-річний Ярослав опублікував у своєму Instagram два фото, зроблені з різницею в місяць. На першому він зображений у кріслі колісному, а на другому — вже позує на тлі нічного неба, демонструючи значне покращення стану. Він зауважив, що пройшов щоденні операції та наркози й це було вкрай важко. Проте водночас він додав, що зовсім нещодавно окрім хірургів, поспілкувався й з іншими спеціалістами.

"Перше фото зроблене місяць тому, тоді мені встати з ліжка було важко. Щоденні операції і наркози. Але на цьому зробили максимум, дякуючи лікарям судинної хірургії… Сьогодні бігав, робив зуби в стоматології. Добре, що контузія пішла спати і не почалися концерти скрипальських симфоній", — розповів Ярослав.

Реклама

Ярослав Грубич одразу після поранення / © instagram.com/yaroslav_grubych

Ярослав Грубич зараз / © instagram.com/yaroslav_grubych

Нагадаємо, у червні Ярослав Грубич підтвердив, що мобілізувався до Сил оборони України. До цього він працював оператором, режисером і відеографом, документуючи війну на визволених територіях, у сірій зоні та на передовій. Після мобілізації він отримав важке поранення, що призвело до ампутації руки, проте зараз демонструє значний прогрес у відновленні та поверненні до активного життя.

Нагадаємо, нещодавно Костянтин Грубич поділився кадрами з сімейного дозвілля. Ведучий з дружиною та двома дітьми провів день на прогулянці Києвом.