- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 16
- Час на прочитання
- 2 хв
Син Костянтина Грубича показався на могилі сестри-близнюка й щемко розділив з нею важливе свято
Ольга мала б святкувати спільний день народження з братом.
Син відомого телеведучого Костянтина Грубича повідомив про особливу дату в родині, яка поєднала в собі радості й біль.
Сьогодні, 3 лютого, Ярослав Грубич святкує день народження. Цьогоріч йому виповнилося 29 років. Про особливу дату військовий, який нині проходить реабілітацію після втрати кінцівки, розповів у своєму Instagram. Водночас Ярослав нагадав, що цей день завжди був спільним для нього та сестри-близнючки Ольги. Дівчина трагічно загинула 2014 року внаслідок ДТП, коли їй було лише 17.
У день народження Ярослав вирушив на кладовище, де похована його сестра. Він опублікував кадри поблизу могили Ольги та поділився спогадами про їхній особливий зв’язок і юнацькі жарти. І наголосив, що пам’ять про рідну людину в їхній родині збережеться назавжди.
«Сьогодні День народження не тільки мій. Ми з сестрою Олею народились в один день. Я старше на 10 хв. Ми завжди сміялися з цього. Але на превеликий жаль Олі не стало в 17 років — вона загинула в ДТП 2014 року. Її збила машина й людина втекла з місця злочину. Оля була чудовою людиною, розумною не на свій вік. Це важка втрата не через війну. Нам дуже бракує її. Ми завжди про неї пам’ятаємо», — розповів Ярослав.
Підписники не залишилися осторонь. У коментарях вони водночас вітали Ярослава з днем народження й висловлювали співчуття, дякуючи йому за службу та силу духу.
Світла пам’ять Вашій сестричці…
Щирі співчуття! З днем народження, Герою!
Світла пам’ять сестрі та щира вдячність Вам. З днем народження
Зазначимо, що у Костянтина Грубича та його дружини Світлани є троє дітей. Старша донька Влада народилася у 1996 році, а вже за рік у родині з’явилися двійнята — Оля та Ярослав. Але, на жаль, 2014 року сім’ю спіткала трагедія — 17-річна Оля загинула.