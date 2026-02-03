ТСН у соціальних мережах

Гламур
16
2 хв

Син Костянтина Грубича показався на могилі сестри-близнюка й щемко розділив з нею важливе свято

Ольга мала б святкувати спільний день народження з братом.

Валерія Гажала
Ярослав Грубич і його тато Костянтин з сестрою Олею

Син відомого телеведучого Костянтина Грубича повідомив про особливу дату в родині, яка поєднала в собі радості й біль.

Сьогодні, 3 лютого, Ярослав Грубич святкує день народження. Цьогоріч йому виповнилося 29 років. Про особливу дату військовий, який нині проходить реабілітацію після втрати кінцівки, розповів у своєму Instagram. Водночас Ярослав нагадав, що цей день завжди був спільним для нього та сестри-близнючки Ольги. Дівчина трагічно загинула 2014 року внаслідок ДТП, коли їй було лише 17.

Ярослав Грубич на могилі сестри / © instagram.com/yaroslav_grubych

У день народження Ярослав вирушив на кладовище, де похована його сестра. Він опублікував кадри поблизу могили Ольги та поділився спогадами про їхній особливий зв’язок і юнацькі жарти. І наголосив, що пам’ять про рідну людину в їхній родині збережеться назавжди.

«Сьогодні День народження не тільки мій. Ми з сестрою Олею народились в один день. Я старше на 10 хв. Ми завжди сміялися з цього. Але на превеликий жаль Олі не стало в 17 років — вона загинула в ДТП 2014 року. Її збила машина й людина втекла з місця злочину. Оля була чудовою людиною, розумною не на свій вік. Це важка втрата не через війну. Нам дуже бракує її. Ми завжди про неї пам’ятаємо», — розповів Ярослав.

Могила доньки Костянтина Грубича / © instagram.com/yaroslav_grubych

Підписники не залишилися осторонь. У коментарях вони водночас вітали Ярослава з днем народження й висловлювали співчуття, дякуючи йому за службу та силу духу.

  • Світла пам’ять Вашій сестричці…

  • Щирі співчуття! З днем народження, Герою!

  • Світла пам’ять сестрі та щира вдячність Вам. З днем народження

Зазначимо, що у Костянтина Грубича та його дружини Світлани є троє дітей. Старша донька Влада народилася у 1996 році, а вже за рік у родині з’явилися двійнята — Оля та Ярослав. Але, на жаль, 2014 року сім’ю спіткала трагедія — 17-річна Оля загинула.

16
