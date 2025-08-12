Син Костянтина Грубича втратив кінцівку на війні: як 28-річний Ярослав дістав серйозне поранення

Костянтин Грубич та його син

Український фотограф Ян Доброносов розповів, як син ведучого та журналіста Костянтина Грубича втратив кінцівку на війні.

Наприкінці липня стало відомо, що 28-річний Ярослав Грубич дістав серйозне поранення на фронті. Ян Доброносов у своєму Instagram говорить, що сталося це в результаті жахливого обстрілу, під який військовий потрапив разом зі своїми побратимами. Тоді були й поранені, й загиблі. Фотограф додав, що Ярослав пам'ятає, коли стояв, а вже потім отямився з серйозним пораненням. Попри це, Грубич все одному намагався допомагати іншим.

"Зовсім нещодавно він разом із побратимами потрапив під обстріл. Це було жахливо, були загиблі, поранені. Ярослав пам'ятає тільки, як він стояв та після вже прокинувся поранений. Перша реакція - це допомагати іншим. Але зрозумів, що не має змоги. Там же загинув його друг Сергій Богданов. Зараз Ярік каже, що відчуває свою руку в тому положенні, в якому вона була востаннє. Мабуть, мозок запам'ятав", - написав фотограф.

Допис Яна Доброносова

Наразі Ярослав Грубич перебуває на реабілітації. Попри це, він не забуває про свій підрозділ та закликає донатити кошти на потреби захисників. Також Ярослав після реабілітації планує й надалі допомагати війську захищати Україну від окупантів.

Нагадаємо, нещодавно й сам Костянтин Грубич розповідав подробиці поранення сина на війні. Ведучий зізнавався, як нині почувається Ярослав.