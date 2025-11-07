ТСН у соціальних мережах

Син Костянтина Грубича зворушив зізнанням після загибелі сестри-близнюка в ДТП: "Це мій янгол"

Ярослав після важкого поранення вірить у диво завдяки рідній людині.

Ярослав Грубич і його тато Костянтин з сестрою Олею

Син відомого телеведучого Костянтина Грубича після важкого поранення на фронті пригадав трагічний випадок із сестрою-близнюком Ольгою.

Як відомо, 2014 року 17-річну дівчину збило авто на пішохідному переході. Три тижні Ольга боролася за життя, але, на жаль, її серце не витримало наслідків численних травм. Цей непростий період життя пригадав її брат-близнюк Ярослав Грубич. Так, після ампутації руки військовослужбовець припустив, що зміг вижити після ворожого обстрілу на позиціях завдяки диву, яке сотворила покійна сестра.

На думку Ярослава, цей тісний зв’язок з сестрою, народженою з ним в один день, дійсно міг вплинути на його долю. Тож він вірить у таку доволі містичну версію порятунку свого життя. До слова, зараз син ведучого проходить тривалу реабілітацію.

Костянтин Грубич з дружиною та трьома дітьми на рахівному фото

«2014 року у нас загинула сестра. Це все також важко переживалося й могло повторитися зі мною, але за інших умов. Я вижив. Ми про Олю завжди пам’ятаємо. Мені нещодавно її близька подруга сказала, що, можливо, це мій янгол і тому я вижив. Тому що травма була важка і я був у критичному стані. Можливо й так, бо ми з нею були двійнята. Мабуть, я в якісь такі речі більше вірю, ніж ні», — зазначив Ярослав у коментарі Ангеліні Пичик в її Instagram.

