Син-красунчик Арнольда Шварценеггера зіграв таємне весілля: у Мережу злили фото церемонії та її ціну

Патрік Шварценеггер одружився / © instagram.com/patrickschwarzenegger

Реклама

Син голлівудського актора та ексгубернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера, модель та актор Патрік Шварценеггер одружився.

Дружиною 31-річного Патріка стала модель Еббі Чемпіон, якій він освідчився наприкінці 2023 року. Загалом пара у стосунках вже близько десяти років. Врешті, цього року закохані вже остаточно поєднали долі, узаконивши стосунки. І хоч сам хлопець поки публічно не розповідав про весілля, за нього це зробили папараці.

Так, видання Daily Mail оприлюднило серію фото з церемонії, які можна переглянути за цим посиланням. Для урочистостей молодята обрали приватний заміський клуб з панорамним видом на озеро в США. На кадрах також помітно, що в особливий день наречена була вбрана у сукню без рукавів кремового кольору і довгий велян, а її коханий — кремовий смокінг і чорні класичні штани. Тим часом дружки Еббі обрали однакові вбрання — жовті сукні.

Реклама

Патрік Шварценеггер одружився з Еббі Чемпіон / © instagram.com/patrickschwarzenegger

За даними джерел, на весіллі було присутньо чимало гостей. Серед них легендарний 78-річний Арнольд Шварценеггер та родинне коло молодят. Крім них, актори з серіалу "Білий лотос", де нещодавно знімався Патрік, й інші зірки. Всіх присутніх до місця проведення весілля доставляв пором. Подейкують, подружжя віддало за свято понад 20 тис. доларів.

Нагадаємо, нещодавно про майбутнє заміжжя заявила Даша Квіткова, яка 2023 року розлучилася з шоуменом Нікітою Добриніним. Блогерці освідчився популярний 23-річний гравець "Динамо" Володимир Бражко. Редакція ТСН.ua пропонує дізнатися, що відомо про пару та які скандали вирували довкола їхнього роману.