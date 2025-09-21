ТСН у соціальних мережах

Гламур

Дата публікації
Категорія
Гламур
Син Ксенії Мішиної сам зістриг волосся і насмішив кумедною зачіскою: "Поки мать була на зніманнях"

Син Ксенії Мішиної поекспериментував із зовнішнім виглядом. Тепер зачіска Платона має дещо екстравагантний вигляд.

Валерія Сулима
Ксенія Мішина з сином

Ксенія Мішина з сином / © instagram.com/misha.k.ua

Син української акторки Ксенії Мішиної власноруч зістриг волосся і насмішив кумедною зачіскою.

Про це артистка розповіла в Instagram-stories та показала відповідні світлини. Знаменитість говорить, що 13-річному Платону вже давно було потрібно оновити зачіску. Однак всі її вмовляння були марними. Навіть 1 вересня хлопець пішов до школи з відрослим волоссям. І от, коли Ксенія Мішина працювала на нічній зміні на знімальному майданчику, Платон взяв машинку до рук і власноруч підстригся.

"Чим займається моя дитина, поки мать на зніманнях. Передісторія: йому було ліньки підстригатися, а я постійно йому капала, що треба трохи апгрейдитись, але він ні в яку…Навіть на 1 вересня я не змогла його переконати. Ну і грець, подумала я, це його життя і рішення, хай ходить, як хоче", - поділилася артистка.

Син Ксенії Мішиної / © instagram.com/misha.k.ua

Син Ксенії Мішиної / © instagram.com/misha.k.ua

Тепер нова зачіска Платона має дещо екстравагантний вигляд. Ксенія Мішина з гумором на це відреагувала і зазначила, що їй сподобалось. Тепер артистка укладає з сином парі, якщо він піде до школи з такою зачіскою, то вона дасть йому 1000 гривень. Щоправда, хлопець не квапиться погоджуватися.

"Запропонувала йому 1000 грн, щоб так до школи пішов. Думає", - жартує артистка.

Нагадаємо, нещодавно Ксенія Мішина розсекретила свою нову сферу діяльності. Акторка спробувала себе в кардинально іншому амплуа.

