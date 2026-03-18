Гламур
534
2 хв

Син Лесика гнівно розкритикував Дзідзьо й шокував зверненням до нього: "Сц*кливе г**но"

Олег Турко-молодший емоційно відреагував на дії артиста.

Віра Хмельницька
Лесик і його син Олег Турко, Дзідзьо

Син покійного музиканта Лесика Олег Турко-молодший — публічно розкритикував співака Дзідзьо.

Причиною обурення стали концерти артиста, під час яких той згадував Лесика та Кузьму Скрябіна. Як відомо, ще наприкінці листопада минулого року під час одного з виступів Дзідзьо присвятив частину свого часу колишнім колегам, із якими мав непрості стосунки. Саме це викликало хвилю емоцій у сина Лесика.

У своєму дописі у Facebook Олег не підбирав слів і жорстко висловився про артиста, закликавши його більше не згадувати імена батька та Кузьми зі сцени. Також він емоційно наголосив, що не хоче бачити виконавця з концертами в Ужгороді.

«Дзідзьо, ти сц*кл*ве г**но! Більше ніколи не згадуй на своїх концертах імена Лесик та Кузьма. До Ужгорода навіть не приїзджай. Тебе тут ніхто не чекає! DzidziOFF-ни!» — гнівно написав Олег.

Допис Олега Турка-молодшого

Свою заяву Турко-молодший оприлюднив разом з посиланням на відео блогера Ростислава Калацинського, де порушувалася тема поведінки Дзідзьо. Зокрема, у ролику згадувалося, що на похорон Лесика приїхало чимало друзів і колег, однак сам Хома там не з’явився.

Зазначимо, що батько Олега — Олег Турко — був одним із засновників гурту DZIDZIO, однак 2016 року залишив колектив зі скандалом. Між учасниками виникли серйозні розбіжності щодо подальшого розвитку гурту, а також фінансові суперечки за права на бренд.

Після виходу з колективу Лесик створив власний проєкт DZIDZ’OFF, що спричинило судові процеси. 2018 року Михайло Хома виграв справу щодо незаконного використання образу та пісень.

Ситуація навколо артиста загострилася після трагічних подій. У грудні 2024 року Лесику стало зле під час концерту — він пережив серцевий напад і потрапив до реанімації. Пізніше його дружина припускала, що це могло бути отруєння. На жаль, 22 листопада 2025 року музикант помер. А нещодавно син показував могилу зірки на Львівщині.

