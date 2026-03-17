Гламур
145
2 хв

Син Лесика Турка показав могилу батька та зворушливо вшанував його пам’ять

Чоловік прийшов на кладовище до тата та його відомого товариша.

Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Лесик і його син Олег Турко

Син українського музиканта Лесика Турка — Олег Турко-молодший — поділився зворушливими кадрами з кладовища та розповів про поїздку на Львівщину, де похований його батько.

Чоловік зізнався, що давно планував відвідати місце спочинку артиста, який пішов із життя восени минулого року. У фотоблогу він показав, який вигляд має могила. На світлині помітно, що вона доглянута, з квітами та лампадками.

Під час поїздки Олег також відвідав місця, пов’язані з іншим легендарним музикантом, товаришем тата — Андрієм Кузьменком з гурту «Скрябін». Зокрема, він побував на місці загибелі артиста у Криворізькому районі, а також навідався до родинного склепу, де похований Кузьма разом із мамою. Окрім цього, Турко-молодший завітав у гості до батька Кузьми — так званого «Кузьміча».

Могила Олега Турка / © instagram.com/oleg.turko

«Відвідав ті місця, які давно хотів побачити. Це: місце загибелі Кузьми (Криворіжський район); приїхати „в гості“ до рідного батька (Лесика Турка) на цвинтар в Янів; родинний склеп до Кузьми і тьоті Олі (мама Андрія). Приємною несподіванкою було запрошення Кузьміча (батька Андрія) в гості на чайок та приємну бесіду „по-сімейному“», — поділився Олег.

Могила Андрія Кузьменка / © instagram.com/oleg.turko

Олег Турко-молодший з батьком Кузьми / © instagram.com/oleg.turko

Син Лесика Турка також наголосив на важливості пам’яті про українських артистів, які залишили значний слід у культурі: «Ці хлопці залишили вагомий слід в історії українського шоубізнесу і ми мусимо пам’ятати про них. Найбільше вони тішаться тим, що їхні пісні слухають та моляться за їх душі на небі…».

Нагадаємо, нещодавно помер відомий блогер Дід Толя — що стало причиною смерті найвідомішого дідуся України.

