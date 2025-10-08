Син Матвієнко зворушив останньою розмовою з хворою мамою перед її смертю та зізнався, про що шкодує

Ніна Матвієнко та її син Андрій

У другі роковини смерті легендарної української співачки Ніни Матвієнко її син, військовослужбовець Андрій, поділився щемливими спогадами про останні розмови з мамою.

Нащадок Ніни Митрофанівни зізнався, що за деякий час вже інтуїтивно відчував наближення непоправного. За словами Андрія, напередодні смерті народна артистка України наче стала "більш приземленою" і, можливо, теж передчувала свою смерть. Згодом Андрій пішов на фронт і бачив маму дедалі рідше. А згодом Ніна Матвієнко відійшла у вічність.

"Коли ставала більш приземлена, то вона, можливо, дещо вже відчувала. Коли почалася війна, був такий момент, що вона не хотіла їхати за кордон. Ми тут залишалися в Києві. А вона сідала в машину, потім вона прибігла, обійняла мене і сказала: "Прости, що я тобі щось, може, не дала". Чи вона вже відчувала. Тоді теж відчув щось… День важкий був. І ми завжди говорили у більш веселому стані, а тут перше так сказала. Таке враження тоді складалося, що я її більше не побачу. Потім я мобілізувався і дійсно став менше бачити. І згодом вона померла. Може, це було таке прощання зі мною", — розповів військовий в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Син Ніни Матвієнко Андрій

Андрій говорить, що дізнався про недугу мами за два місяці до її смерті. А напередодні приводом до занепокоєння став сон, де він нібито свариться з рідною людиною. У спілкуванні з сином Ніна Митрофанівна зізнавалася, що їй було зле.

"Я їй зателефонував і запитав, чи все окей. Вона каже: "Мені погано". Вона мала до Львова ще їхати. Я кажу: "Може, вже не їдь тоді". А вона каже, що, може, щось не те з'їла чи щось таке. І каже, що це все вже дуже довго. І від того дня почав їй телефонувати. Вона не дуже почувалася. Тоді вже була підозра певна. Вона мала надії, що щось зміниться, хоч їй і було важко", — розчулив Андрій.

Ніна Матвієнко / © instagram.com/tonya_matvienko

Син легендарної виконавиці також пригадав їхню останню розмову. За його словами, вона складалася майже без слів. Андрій говорить, що тоді він остаточно усвідомив про те, що скоро настане лихо в родині. До слова, сумна звістка наклалася ще й на службу чоловіка. Після трагедії у родині Матвієнко її син чесно зізнався, що все ж дещо шкодує про те, що не встиг зробити.

"У мене була відпустка. Це була не розмова. Є такі моменти, що вже немає про щось говорити. Це був швидше такий погляд. Ми так попрощалися. Так довго дивилися з нею. Коли вже немає про що говорити. Є якийсь останній контакт, просто очима. Але я це відчув, що це було більше, ніж розмова. Я від початку інтуїтивно розумів, що це незворотній процес. Мені важко було, бо я і в армії був. Я думаю, що все встиг сказати. Лише трохи шкодую, що все так швидко, що не все вдалося зробити. Але я не виню ситуацію. Сталося як сталося", — додав син артистки.

Нагадаємо, нещодавно на пам'ятнику Ніні Матвієнко відбулися зміни. Зокрема, напис на надгробку виправили після прикрої помилки в даті смерті й показали фото.