Син Наталії Сумської назвав відому акторку своєю дружиною і розкрив правду про їхні 13-річні стосунки

В'ячеслав Хостікоєв / © instagram.com/khostikoievjr

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Син українських акторів Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва назвав відому артистку своєю дружиною і розкрив правду про їхні 13-річні стосунки.

В’ячеслав Хостікоєв вже тривалий час зустрічається з колегою Анастасією Рулою. Хоч парочка разом вже 13 років, але узаконювати стосунки офіційно вони не квапляться. На проєкті «ЖВЛ представляє» Анастасія Рула зізнається, що часом їй закидають, мовляв, заміж її не кличуть. Однак акторка запевняє, що саме такий формат стосунків для них із В’ячеславом Хостікоєм комфортний. Вони називають це партнерством. Все влаштовує як і В’ячеслава Хостікоєва, так і Анастасію Рулу.

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«Це мій вибір. Якби це не був мій вільний вибір, то ми не були б разом. Це і мій вільний вибір, і його вільний вибір бути в таких стосунках, у такій формі шлюбу, у такій формі партнерства. Нам більше подобається партнерство», — коментує акторка.

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Анастасія Рула та В’ячеслав Хостікоєв / © instagram.com/khostikoievjr

Сам В’ячеслав Хостікоєв додає, що вже давно вважає Анастасію Рулу своєю дружиною. Також актор переконаний, що не штамп у паспорті робить їх сім’єю, а почуття одне до одного.

«Це наша атмосфера, наша сім’я. Це моя дружина. А як ми це офіційно оформимо — це наша справа», — додав актор.

Нагадаємо, нещодавно В’ячеслав Хостікоєв розповів, як схуд на 35 кг. Його зіркова мама Наталія Сумська була шокована такими змінами.

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