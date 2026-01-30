Син Наталії Сумської отримав нагороду від Залужного під час зустрічі в Лондоні: "Мали честь"

Вʼячеслав Хостікоєв / © instagram.com/khostikoievjr

Український актор В’ячеслав Хостікоєв поділився важливим моментом у своїй кар’єрі.

Так, нещодавно артист з театральною трупою театру імені Івана Франка вирушив до Лондона з благодійною виставою «Конотопська відьма». Серед глядачів у залі був посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Після закінчення події колишній головнокомандувач ЗСУ вручив акторам, серед яких і В’ячеслав, особливі нагороди.

В Instagram син Наталії Сумської опублікував спільне фото із дипломатом і похизувався отриманими подарунками від нього. Так, у руках актора видніється підписаний Залужним лист подяки, який відзначає В’ячеслава «за значний внесок в розвиток українсько-британської дружби, взаємопоміч та активну підтримку українського народу в боротьбі проти московського агресора». Крім того, артист також показав особливі коїни.

В’ячеслав Хостікоєв і Валерій Залужний / © instagram.com/khostikoievjr

В’ячеслав Хостікоєв з колегами і Валерієм Залужним / © instagram.com/khostikoievjr

Допис В’ячеслава Хостікоєва / © instagram.com/khostikoievjr

«Вже вдруге пан Валерій Залужний завітав до нас на „Конотопську відьму“ у Лондоні! Мали за честь отримати нагороди з рук нашого славного генерала, воєначальника, колишнього головнокомандувача ЗСУ, надзвичайного і повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії. Дякую вам за таку честь! Ви надихаєте багатьох своєю працею! Тримаємо стрій! Продовжуємо робити хороші справи і допомагати Україні у цей вкрай важкий час. Дякую британській громаді! Дякую усім колегам! Дякую усім людям, що зробили можливим цю подію! Дякую нашим глядачам і всім людям, що донатять і не залишаються байдужими! Допомагаймо нашим військовим! Слава Україні!» — написав В’ячеслав Хостікоєв.

