Анастасія Рула та В'ячеслав Хостікоєв / © instagram.com/khostikoievjr

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Син українських акторів Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва пояснив, чому насправді не веде під вінець відому артистку, з якою вже 13 років у стосунках.

В’ячеслав Хостікоєв зустрічається з Анастасією Рулою. Хоч пара вже 13 років разом, але не квапиться йти під вінець. В інтерв’ю Oboz.ua актор пояснює, що не відчуває потреби в одруженні. За словами артиста, в їхніх стосунках все чудово й без штампа в паспорті. За ці роки пара зрозуміла, наскільки їм добре одне з одним, і це для них найголовніше, а решта — то формальності.

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«Ми вже разом чотирнадцятий рік. І я досі не відчуваю потреби додавати до наших стосунків штамп у паспорті. У нас усе й так складається чудово. Мені іноді здається, що ми разом лише два-три місяці, а потім усвідомлюю, що минуло вже понад десять років. І найтепліше та найприємніше для мене те, що за весь цей час ми залишаємося разом не завдяки якимось формальностям, а просто тому, що нам добре одне з одним», — пояснив артист.

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Анастасія Рула та В’ячеслав Хостікоєв / © instagram.com/khostikoievjr

За ці роки пара змогла не лише зберегти романтику в стосунках, а й не дає почуттям згасати. В’ячеслав Хостікоєв говорить, що вони з коханою просто відчувають одне одного, розуміють і підтримують. Саме це найголовніше в їхніх взаєминах. Хоча й без сварок теж не минається. Проте актор переконаний, що конфлікти допомагають їм із Анастасією зростати як парі.

«Якщо Настя розуміє, що була неправа, йде миритися першою. Так само і я. Головне — відчувати, розуміти й підтримувати одне одного. Це, можна сказати, дуже міцний фундамент будь-яких стосунків. Якщо ми розуміємо і чуємо одне одного — жодні перешкоди не стануть на заваді. А сварки можуть бути навіть на користь, адже вони загартовують стосунки, допомагають вам обом рости як парі», — додав актор.

Нагадаємо, раніше В’ячеслав Хостікоєв розсекретив свій незвичайний бізнес у Туреччині. Щоправда, зараз акторові довелося поставити його на паузу.

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