Ольга Сумська та В'ячеслав Хостікоєв / © скриншот з відео

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Син української акторки Наталії Сумської розкрив правду про стосунки з рідною тіткою Ольгою Сумською та сестрою Тонею Паперною, яка живе в Росії.

Вже тривалий час подейкують, що в родині Сумських серйозний конфлікт. Сестри Ольга та Наталія не спілкуються одна з одною. В’ячеслав Хостікоєв в інтерв’ю Oboz.ua говорить, що між його мамою та тіткою є суперечності, але це їхня особиста справа. Що ж стосується його, то в нього немає жодних претензій до Ольги Сумської, а також він не бачить перешкод для їхнього спілкування. Щоправда, вони нечасто перетинаються в житті.

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«Я не бачу тут якоїсь великої проблеми чи конфлікту. Звичайно, як і між будь-якими сестрами, у них можуть бути певні суперечності, але це їхня особиста справа. Що стосується мене, то я не маю жодних негативних емоцій щодо Олі. І, наскільки мені відомо, вона також не має їх щодо мене, адже ми ніколи не сварилися. Просто не так часто бачимося на якихось заходах, не перетинаємося особливо. Але я не бачу жодних перешкод для спілкування», — пояснив син Наталії Сумської.

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Родина Ольги та Наталії Сумських

Також В’ячеслав Хостікоєв висловився й про стосунки з сестрою Тонею Паперною, яка живе в Росії. Він запевняє, що з початком повномасштабної війни між ними припинилось будь-яке спілкування. Однак засуджувати чи якось конфліктувати з сестрою В’ячеслав Хостікоєв не збирається. Він говорить, що то життя Тоні і вона зробила власний вибір.

«А як ми можемо спілкуватися, якщо вона там, а я тут? Це складно навіть із технічного погляду. Війна фактично перервала всі зв’язки. І це не питання особистих конфліктів, образ чи небажання когось спілкуватися. Просто обставини склалися так, що налагодити контакт практично неможливо. Я це розумію і не маю ні до кого претензій. Кожен живе своє життя», — пояснив син Наталії Сумської.

Нагадаємо, раніше В’ячеслав Хостікоєв пояснив, чому не одружується з відомою акторкою, з якою вже 13 років у шлюбі. Артист розкрив своє ставлення до шлюбу.

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