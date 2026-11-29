В’ячеслав Хостікоєв / © instagram.com/khostikoievjr

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Син українських акторів Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва розсекретив свій незвичайний бізнес у Туреччині.

В’ячеслав Хостікоєв хоч і пішов стопами зіркових батьків та зайнявся акторством, однак шукає й інші шляхи заробітку коштів. В інтерв’ю Oboz.ua артист зізнався, що свого часу в нього навіть був бізнес, що пов’язаний із Туреччиною. Річ у тім, що в країні зараз поширена пластична хірургія. До Туреччини активно їдуть, оскільки пластика там доволі доступна. Так от, В’ячеслав Хостікоєв налагодив співпрацю з медичним центром у Стамбулі. Актор планував відкрити в Києві представництво, де б консультували клієнтів, допомагали б їм підготуватися до поїздки та пояснювали б всі етапи. Актор говорить, що ця сфера діяльності неабияк перспективна, оскільки індустрія краси завжди буде затребуваною.

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В’ячеслав Хостікоєв / © instagram.com/khostikoievjr

«У мене свого часу був бізнес, пов’язаний із Туреччиною та сферою естетичної хірургії. Ми співпрацювали з турецьким медичним центром у Стамбулі, який працював переважно з іноземними пацієнтами. Планували відкрити представництво в Києві. Ідея полягала в тому, щоб створити своєрідний супровід для людей, які хотіли їхати до Туреччини на пластичні операції: консультувати їх, пояснювати всі етапи, готувати до поїздки, щоб людина розуміла, куди їде і що на неї чекає. Це був дуже цікавий напрямок, і я тоді серйозно занурився в цю індустрію. Багато чого зрозумів про її розвиток і тенденції», — говорить актор.

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Утім, В’ячеславу Хостікоєву довелося поставити цей бізнес на паузу. Артист зізнається, що стоп був вимушений, оскільки в Україні розпочалась повномасштабна війна. Проте актор не виключає, що ще повернеться до цього бізнесу та створить щось своє у цій сфері.

В’ячеслав Хостікоєв / © instagram.com/khostikoievjr

«Мені й досі здається, що це перспективна сфера, адже все, що пов’язане з красою, доглядом за собою та естетикою, завжди матиме попит. Але з початком повномасштабної війни продовжувати цей бізнес стало практично неможливо, тому проєкт довелося поставити на паузу. Хоча я не виключаю, що колись зможу створити щось своє в цій сфері», — говорить актор.

Нагадаємо, раніше В’ячеслав Хостікоєв зізнався, що схуд на 35 кіло. Актор збентежив шанувальників різкою втратою ваги, що йому навіть довелося відповідати на чутки про хворобу.

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