- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 197
- Час на прочитання
- 2 хв
Син Наталії Сумської розсекретив свій незвичайний бізнес у Туреччині: "Це дуже цікавий напрямок"
Щоправда, В’ячеславу Хостікоєву довелося поставити його на паузу. Актор вже пояснив чому.
Син українських акторів Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва розсекретив свій незвичайний бізнес у Туреччині.
В’ячеслав Хостікоєв хоч і пішов стопами зіркових батьків та зайнявся акторством, однак шукає й інші шляхи заробітку коштів. В інтерв’ю Oboz.ua артист зізнався, що свого часу в нього навіть був бізнес, що пов’язаний із Туреччиною. Річ у тім, що в країні зараз поширена пластична хірургія. До Туреччини активно їдуть, оскільки пластика там доволі доступна. Так от, В’ячеслав Хостікоєв налагодив співпрацю з медичним центром у Стамбулі. Актор планував відкрити в Києві представництво, де б консультували клієнтів, допомагали б їм підготуватися до поїздки та пояснювали б всі етапи. Актор говорить, що ця сфера діяльності неабияк перспективна, оскільки індустрія краси завжди буде затребуваною.
«У мене свого часу був бізнес, пов’язаний із Туреччиною та сферою естетичної хірургії. Ми співпрацювали з турецьким медичним центром у Стамбулі, який працював переважно з іноземними пацієнтами. Планували відкрити представництво в Києві. Ідея полягала в тому, щоб створити своєрідний супровід для людей, які хотіли їхати до Туреччини на пластичні операції: консультувати їх, пояснювати всі етапи, готувати до поїздки, щоб людина розуміла, куди їде і що на неї чекає. Це був дуже цікавий напрямок, і я тоді серйозно занурився в цю індустрію. Багато чого зрозумів про її розвиток і тенденції», — говорить актор.
Утім, В’ячеславу Хостікоєву довелося поставити цей бізнес на паузу. Артист зізнається, що стоп був вимушений, оскільки в Україні розпочалась повномасштабна війна. Проте актор не виключає, що ще повернеться до цього бізнесу та створить щось своє у цій сфері.
«Мені й досі здається, що це перспективна сфера, адже все, що пов’язане з красою, доглядом за собою та естетикою, завжди матиме попит. Але з початком повномасштабної війни продовжувати цей бізнес стало практично неможливо, тому проєкт довелося поставити на паузу. Хоча я не виключаю, що колись зможу створити щось своє в цій сфері», — говорить актор.
Нагадаємо, раніше В’ячеслав Хостікоєв зізнався, що схуд на 35 кіло. Актор збентежив шанувальників різкою втратою ваги, що йому навіть довелося відповідати на чутки про хворобу.