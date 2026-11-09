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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
319
Час на прочитання
2 хв

Син Наталії Сумської схуд на 35 кг: акторка була шокована такими змінами

Актор пригадав, як зіркова мама відреагувала на його нову зовнішність.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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В'ячеслав Хостікоєв

В’ячеслав Хостікоєв / © Колаж ТСН.ua

Український актор В'ячеслав Хостікоєв схуд на 35 кілограмів і розповів, як на його кардинальні зміни відреагувала зіркова мама Наталія Сумська.

30-річний артист зізнався, що свого часу його вага сягала 116 кілограмів. Саме таким він з'явився у комедії «Скажене весілля 3». Відтоді Хостікоєв суттєво змінився. За три роки йому вдалося позбутися 35 кілограмів. Утім, не всі близькі були в захваті від такого результату. Найбільше здивувалася мама актора.

В ефірі «Сніданку з 1+1» В'ячеслав пригадав емоційну реакцію Наталії Сумської, яка, побачивши його після схуднення, почала хвилюватися, чи не залишився син без їжі.

«Дуже класна була реакція у мами: "Що ти наробив? Не годують?! Що ви наробили, як так можна?". Але маму треба заспокоїти, бо кожна любляча мати – вона, звичайно, хоче, щоб синочок виглядав трошки… Але це було, ну, занадто», – поділився актор.

В'ячеслав Хостікоєв 2023 року

В'ячеслав Хостікоєв 2023 року

В'ячеслав Хостікоєв 2023 року / © instagram.com/khostikoievjr

В'ячеслав Хостікоєв 2023 року / © instagram.com/khostikoievjr

За словами Хостікоєва, раніше він сам усвідомлював, що має надмірну вагу, тому вирішив змінити звички та привести себе у форму. Результат позначився не лише на зовнішності, а й на тому, як його почали сприймати глядачі.

«Треба тримати себе у формі. Дуже багато чого змінилось. Особливо враження про тебе у глядача», – зазначав В'ячеслав.

В'ячеслав Хостікоєв з дружиною зараз / © скриншот

В'ячеслав Хостікоєв з дружиною зараз / © скриншот

В'ячеслав Хостікоєв зараз / © скриншот

В'ячеслав Хостікоєв зараз / © скриншот

Нагадаємо, нещодавно В'ячеслав Хостікоєв здивував сумою зарплати в театрі.

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