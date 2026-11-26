В’ячеслав Хостікоєв / © скриншот з відео

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Український актор В’ячеслав Хостікоєв за три роки позбувся 35 кілограмів і помітно змінився зовні.

Однак його новий вигляд викликав у деяких шанувальників занепокоєння. У Мережі вже почали припускати, що артист може мати проблеми зі здоров’ям. Сам Хостікоєв запевнив, що такі висновки безпідставні.

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Про зміни у зовнішності 30-річний актор розповів проєкту Tsukorua. За словами В’ячеслава, він втратив 35 кілограмів і завдяки цьому переосмислив себе та свій імідж.

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В’ячеслав Хостікоєв / © Колаж ТСН.ua

І поки одні шанувальники порівнювали схудлого В’ячеслава з Робертом Паттінсоном, інші ж намагалися віднайти більше доказів про можливу хворобу. Втім, сам актор із гумором відреагував на подібні коментарі та пояснив, що не бачить підстав для таких висновків.

«Якщо людина змінилася, скинула вагу, мабуть, щось із нею не так. Вмирає, напевно. Це смішно, звичайно. Навпаки, коли людина приходить у форму, я ніколи не скажу, що щось там погано», — зазначив В’ячеслав.

В’ячеслав Хостікоєв і ведуча / © скриншот з відео

Він також уточнив, що зміни не відбулися раптово: робота над формою тривала близько трьох років. Водночас найбільше через його новий вигляд переймається зіркова мама — акторка Наталія Сумська. Вона регулярно просить сина поїсти та готує для нього домашні страви.

«Мама: "І що ти наробив? Це забагато, це забагато. Поїж". Кожна вистава, коли я приходжу: "Синку, поїж. Я тобі котлетки приготувала, поїж, будь ласка, голодним не можна". — "Мам, я ж тримаю форму". От і це все дуже мило. Це все дуже тепло й приємно», — з усмішкою розповів актор про турботу матері.

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Нагадаємо, нещодавно своїм виглядом здивувала співачка Алла Пугачова. На свіжому фото вона показалася без макіяжу та фільтрів.

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