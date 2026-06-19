Син Наталії Сумської висловився про сестру Паперну в РФ і які між ними стосунки: "Не все так просто"

В'ячеслав Хостікоєв та Антоніна Паперна

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Син української акторки Наталії Сумської висловився про двоюрідну сестру Антоніну Паперну, яка живе в РФ, та розкрив, які між ними стосунки зараз.

В’ячеслав Хостікоєв востаннє спілкувався з рідною людиною ще до повномасштабної війни. Актор не приховує, що для нього насправді це болісна тема. Хостікоєв вважає Паперну близькою для нього людиною, з якою в нього пов’язано безліч приємних історіх. Проте, на жаль, війна внесла свої корективи. В’ячеслав Хостікоєв в інтерв’ю «РБК-Україна» говорить, що між ними «непробивна брама».

«Війна розставила дуже багато чого так, як, я думаю, багато хто не хотів. Я люблю свою сестру. Я б дуже хотів з нею побачитися. Востаннє спілкувалися до війни. Ми не спілкуємося, на жаль, бо є величезна непробивна брама. Я дуже хотів би з нею спілкуватися, бо у мене найприємніші емоції, враження, спогади від дитинства, коли все було прекрасно, вони пов’язані у багатьох історіях саме з Тонею», — говорить актор.

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Антоніна Паперна / © instagram.com/tonya_papernaya

В’ячеслав Хостікоєв також додав, що вірить у зміни та сподівається, що в майбутньому їхні стосунки налагодяться. Проте це залежить не лише від нього, а й від Антоніни. Разом із тим актор не береться судити вчинки та позицію сестри під час війни, оскільки, за його словами, він не знає її обставин.

«Як би там воно не було далі, попри те, що вона робить чи не робить, двері мого серця будуть завжди відкриті. Я сподіваюся теж на її розуміння. Сподіваюся, що вдасться знайти спільну мову, вдасться переосмислити все. Вона робить те, що вона робить. Я не буду її засуджувати, бо я не знаю тих обставин. Там зовсім своя історія. Не все так просто, не все тільки з мого боку», — підсумував актор.

Нагадаємо, нещодавно сама артистка Ольга Сумська висловилась про старшу доньку Антоніну. Акторка зізналась, чи бачиться з нею та онуками.

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