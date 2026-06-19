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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
373
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Син Наталії Сумської здивував сумою зарплати в театрі: "Ставка й так невелика"

В’ячеслав Хостікоєв розкрив, який гонорар отримує.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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В'ячеслав Хостікоєв

В'ячеслав Хостікоєв / © instagram.com/khostikoievjr

Син народної артистки України Наталії Сумської — актор В’ячеслав Хостікоєв — здивував сумою зарплати, яку отримує в театрі.

Знаменитість працює в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. В інтерв’ю «РБК-Україна» артист зізнається, що отримує невелику зарплату, а саме 20 тисяч гривень. І це притому що акторам цього театру відносно пощастило, оскільки їм не урізали ставку.

«Зарплата у театрі 20 тисяч гривень. Зараз деякі театри працюють у половину своєї ставки. Наша дирекція зробила нам дуже класну можливість волонтерити, і через те, що наш театр є національним державним, це дало нам можливість вибити, щоб у нас не прибирали ставку нашу, бо вона й так невелика», — зізнається артист.

В’ячеслав Хостікоєв / © instagram.com/khostikoievjr

В’ячеслав Хостікоєв / © instagram.com/khostikoievjr

До речі, деякі актори театру можуть отримувати й більший гонорар, який В’ячеслав Хостікоєв називає «зірковим». Це стосується артистів, у яких чимала медійність. Тоді вони можуть запрошувати за свою роботу більший гонорар.

«У нас є поняття "зірковий гонорар". Це коли актор, який зараз медійний, він просить інший гонорар за роботу. Тобто не звичайний наш, а більший», — пояснив актор.

Нагадаємо, раніше В’ячеслав Хостікоєв висловився про сестру Антоніну Паперну, яка живе в Росії. Артист зізнався, які між ними стосунки зараз.

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Дата публікації
Кількість переглядів
373
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