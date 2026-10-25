Син Оксани Білозір розлучився з дружиною-нардепкою після 21 року шлюбу

Оксана Білозір та її син Андрій / © Колаж ТСН.ua

Реклама

Син української співачки Оксани Білозір та композитора Ігоря Білозіра розлучився з дружиною-нардепкою, з якою 21 рік прожив у шлюбі.

Про це повідомляє видання «Главком«. Так, Андрій та Лариса Білозіри розлучилися ще 20 липня цього року. Шлюб подружжя розірвав київський суд. Відомо, що ініціаторкою розриву стала саме Лариса Білозір. У позивній заяві вона також вказала причину.

Реклама

Пара розлучилась, оскільки тривалий час не підтримувала сімейних стосунків, не проживала разом та не планувала примирення. Тим часом Андрій Білозір теж у письмовій заяві підтримав рішення Лариси.

Реклама

«Під час розгляду справи судом з’ясовано, що сторони не ведуть спільне господарство, не підтримують шлюбно-сімейні стосунки та втратили один до одного почуття поваги і любові. З часу припинення шлюбних відносин та часу знаходження позову в суді, примирення між сторонами не відбулось. Кожна з сторін не вважає можливим збереження сім’ї», — йдеться у судовому рішенні

Андрій та Лариса Білозіри з дітьми / © фото з соцмереж

Коли саме відбувся розрив пари, точно невідомо. Проте востаннє Лариса Білозір ділилась спільним контентом із чоловіком у травні 2024 року, коли вітала його з Днем сім’ї. Видання також зверталось до Андрія Білозіра за коментарями, однак той відмовився ділитися подробицями розлучення.

Зазначимо, подружжя прожило в шлюбі 21 рік — від червня 2005-го до липня 2026 року. За цей час у них народилося троє дітей.

Нагадаємо, нещодавно тенісистка Еліна Світоліна оголосила про розлучення з чоловіком. Колишній обранець спортсменки вже викрив справжню причину розриву 5-річного шлюбу.

Реклама

Новини партнерів