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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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397
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2 хв

Син Олега Скрипки відповів на звинувачення в "ухилянтстві" та розкрив підставу для відстрочки

Роман пояснив свою демобілізацію із ЗСУ.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Олег Скрипка з сином

Олег Скрипка з сином / © instagram.com/o.skrypka

Син українського музиканта Олега Скрипки Роман відповів на звинувачення в ухиленні від служби та пояснив, чому після демобілізації має законне право на відстрочку.

21-річний Роман Скрипка не залишив без відповіді закид, який прозвучав у соцмережах. Молодик нещодавно завершив службу в лавах ЗСУ. До цього він перебував у бойовій бригаді та виконував бойові завдання. Після завершення контракту військовослужбовець демобілізувався. Та його повернення до цивільного життя викликало хвилю обговорень у Мережі.

Причиною стала публікація користувача Threads із ніком @snitskiy, який іронічно відреагував на звільнення Романа зі служби.

«А ви кажете, що не можна звільнитися зі служби у ЗСУ… Все можна в Україні. У сина Скрипки контракт добігає кінця», — прозвучало в дописі.

Допис із закидом / © скриншот

Допис із закидом / © скриншот

Роман не став залишати ці слова без реакції та сам пояснив ситуацію. Син Олега Скрипки наголосив, що його служба не була формальною: він перебував у бойовій бригаді та брав участь у виконанні завдань.

«Зараз демобілізувався і маю законну основу для відстрочки», — написав він.

Водночас Роман різко звернувся до автора допису, назвавши його «ухилянтом» з Америки. Він також заявив, що той краще знає про службу в ЗСУ та, на думку Романа, намагається використати ситуацію для власного піару.

Допис Романа / © скриншот

Допис Романа / © скриншот

Раніше Олег Скрипка розповів, що його 21-річний син служив у ЗСУ за контрактом. Після завершення строку контракту Роман повернувся додому.

Нагадаємо, нещодавно Потап уїдливо поставив на місце Олега Скрипку через його неоднозначні заяви про біженців за кордоном.

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