Син Потапа та Горової вступив до елітної школи: продюсерка показала місце навчання 16-річного юнака

Ірина Горова із сином / © facebook.com/gorovaya.irina

Українська продюсерка Ірина Горова оприлюднила місце, де навчатиметься їхній з Потапом син — 16-річний Андрій.

У своєму Instagram 47-річна зірка показала декілька кадрів: на одному вона тепло обіймає сина, а на іншому юнак позує біля банера з назвою закладу. Виявилося, що Андрій став учнем ACS Cobham International School — елітної школи у Великій Британії. Це місце відоме викладанням світового рівня, сучасними умовами та підходом, який допомагає студентам повністю розкрити свій потенціал.

Ірина Горова із сином / © instagram.com/gorovaya_irina

Син Ірини Горової Андрій / © instagram.com/gorovaya_irina

Ірина зазначила, що намагається якомога більше проводити час разом із сином, адже тепер вони будуть далеко і в нього буде завантажений графік навчання, проте вона все одно пишається ним.

"Тепер нас розділяє велика відстань і завантажений графік його навчання. Пишаюся ним!" — написала ексдружина Потапа.

