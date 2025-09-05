- Дата публікації
Син Потапа та Горової вступив до елітної школи: продюсерка показала місце навчання 16-річного юнака
Він обрав один із найпрестижніших закладів Європи
Українська продюсерка Ірина Горова оприлюднила місце, де навчатиметься їхній з Потапом син — 16-річний Андрій.
У своєму Instagram 47-річна зірка показала декілька кадрів: на одному вона тепло обіймає сина, а на іншому юнак позує біля банера з назвою закладу. Виявилося, що Андрій став учнем ACS Cobham International School — елітної школи у Великій Британії. Це місце відоме викладанням світового рівня, сучасними умовами та підходом, який допомагає студентам повністю розкрити свій потенціал.
Ірина зазначила, що намагається якомога більше проводити час разом із сином, адже тепер вони будуть далеко і в нього буде завантажений графік навчання, проте вона все одно пишається ним.
"Тепер нас розділяє велика відстань і завантажений графік його навчання. Пишаюся ним!" — написала ексдружина Потапа.
Нагадаємо, нещодавно Ірина Горова вперше відкрила завісу особистого життя. Вона розповіла про коханого, з яким разом вже п’ять років.