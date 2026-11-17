Потап і його син Андрій / © instagram.com/realpotap

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Син продюсерки Ірини Горової та репера Потапа — Андрій Потапенко — поділився кадрами зі свого життя у Великій Британії.

Цього вересня хлопець став повнолітнім і нині навчається у престижній міжнародній школі-пансіоні неподалік Лондона. У фотоблогу Андрій опублікував добірку світлин із друзями. Серед його компанії — не лише українці, а й молодь з інших країн.

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Схоже, юнак уже звик до нового оточення та активно проводить час із однолітками. Зокрема, він показав, як святкував Геловін.

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Андрій Потапенко / © instagram.com/potapchiq

Андрій Потапенко з друзями й учителем / © instagram.com/potapchiq

Андрій Потапенко з другом / © instagram.com/potapchiq

Не обійшлося й без сімейних кадрів. На одному зі знімків Андрій позував із мамою Іриною Горовою. Вони зробили сонячне селфі на тлі лондонських краєвидів.

На нову публікацію відреагував і зірковий батько хлопця. Потап залишив під дописом короткий коментар: «Салют!». Сестра Андрія також не оминула увагою світлини й додала кілька емодзі у формі закоханості.

Ірина Горова з сином Андрієм / © instagram.com/potapchiq

Де навчається син Потапа та скільки коштує його освіта

Андрій Потапенко здобуває освіту в ACS International School Cobham — приватній міжнародній школі-пансіоні у Великій Британії, неподалік Лондона. Там навчаються діти з різних країн світу, а старшокласники мають можливість проживати на території кампусу. Заклад пропонує міжнародну систему освіти, завдяки якій випускники можуть продовжувати навчання у вищих навчальних закладах різних країн.

Син Ірини Горової / © instagram.com/gorovaya_irina

Раніше Ірина Горова вже пояснювала, як її син отримав можливість навчатися за кордоном. За словами продюсерки, вирішальну роль зіграли спортивні досягнення Андрія: завдяки успіхам у баскетболі він здобув стипендію та можливість грати за шкільну команду.

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Продюсерка також коментувала, чи планує син повертатися до України після завершення навчання. Тоді вона зазначала, що Андрій приїздить додому на канікули, однак остаточних планів на майбутнє ще не визначив.

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