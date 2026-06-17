Син Ращука та Білан став актором у вісім місяців і знявся у своєму першому серіалі

Вікторія Білан та Володимир Ращук

Реклама

Колишня дружина українського артиста Володимира Ращука — Вікторія Білан — розсекретила, що їхній 8-місячний син став актором.

Про це знаменитість розповіла в Instagram. Вікторія Білан поділилась, що Ярема вже навіть встиг знятися у своєму першому серіалі. Як виявилося, зробив малюк це з великим успіхом. Хоча хлопчику лише вісім місяців, проте він наче відчував та сумлінно виконував те, чого від нього очікували: грався, усміхався та спав.

«Маленький актор виявився справжнім професіоналом: коли за сценарієм треба було гратися — грався, коли треба було усміхатися — усміхався, а коли настав час спати — сумлінно виконував і це завдання», — ділиться артистка.

Реклама

Син Вікторії Білан та Володимира Ращука / © instagram.com/vikki.bilan

Окрім того, за словами Вікторії Білан, маленький Ярема просто підкорив всю знімальну групу своєю чарівністю. Артистка наголосила, що неабияк пишається сином, та переконана, що на хлопчика чекає світле майбутнє.

«Підкорив усю знімальну групу своїми усмішками, чарівністю і хорошим настроєм. А ще, здається, зрозумів головне правило кіно: якщо можна працювати лежачи, то треба працювати лежачи. Пишаюся своїм маленьким актором. Це був чудовий перший знімальний день», — зазначила артистка.

Нагадаємо, Вікторія Білан та Володимир Ращук розлучились. Колишнє подружжя розірвало стосунки зі скандалом та не спілкується одне з одним. Ба більше, коли Вікторія Білан хрестила Ярему, Ращук не з’явився на таїнстві. Нещодавно акторка розкрила причину його відсутності.

Новини партнерів