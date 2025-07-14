Син Роднянського після розриву з відомою співачкою закрутив новий роман: хто його обраниця

Алекс Роднянський / © instagram.com/arodnyansky

Реклама

Син відомого кінопродюсера Олександра Роднянського після розриву зі співачкою Мішею Романовою закрутив новий роман.

Бізнесмен Алекс Роднянський не з тих, хто афішує подробиці особистого життя. Деякий час він перебував у стосунках із Мішею Романовою, але артистка зізналась, що на початку 2025 року поставила крапку в цьому романі.

І от, минуло понад пів року, а в Алекса Роднянського тепер нові стосунки. Бізнесмен закрутив роман із засновницею відомого благодійного фонду Ольгою Кудіненко. До слова, парочка разом побувала на дні народженні дизайнерки Дар'ї Шаповалової, яке вона святкувала на острові Комо. Звідти Алекс Роднянський поділився доволі пікантними кадрами з Ольгою. Зокрема, вони разом лежали дивані та обіймалися. Судячи з кадрів, Ольга та Алекс не просто приятелі, а їх пов'язує значно більше.

Реклама

Алекс Роднянський та Ольга Кудіненко / © instagram.com/arodnyansky

Утім, наразі більше подробиць про їхній роман невідомо: ані скільки вони разом, ані як почалися стосунки. Наразі Алекс та Ольга утримуються від коментарів, хоча, вочевидь, і вирішили більше не приховувати свої почуття одне до одного.

Зазначимо, до цього Алекс Роднянський деякий час перебував у стосунках із Мішею Романовою. Однак артистка нещодавно заявила, що на початку 2025 року поставила крапку в цих стосунках. Виконавиця шокувала причиною їхнього розриву.