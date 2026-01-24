ТСН у соціальних мережах

Гламур
3138
2 хв

Син Шерон Стоун одружується з 22-річною українкою: що відомо про роман і реакцію зіркової мами

25-річний Роан освідчився українській красуні у період різдвяних свят.

Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Шерон Стоун, Роан Джозеф Бронштайн і Анна Євтушенко

Шерон Стоун, Роан Джозеф Бронштайн і Анна Євтушенко / © instagram.com/roan_j_stone

Старший син голлівудської акторки Шерон Стоун — Роан Джозеф Бронштайн — оголосив про заручини з українкою Анною Євтушенко.

Радісну новину закохані повідомили в Instagram. Син світової знаменитості та 22-річна Анна опублікував романтичні світлини та не приховували почуттів на камеру — цілувалися та обіймалися. А до милих фото українка додала лаконічний, але вичерпний підпис: «Мій наречений». І тим самим парочка офіційно розсекретила стосунки.

Роан Джозеф Бронштайн і Анна Євтушенко / © instagram.com/roan_j_stone

Роан Джозеф Бронштайн і Анна Євтушенко / © instagram.com/roan_j_stone

Роан Джозеф Бронштайн і Анна Євтушенко / © instagram.com/roan_j_stone

Роан Джозеф Бронштайн і Анна Євтушенко / © instagram.com/roan_j_stone

Після початку афішування нового етапу в житті пара поїхала на спільний відпочинок до В’єтнаму. Роан з коханою-красунею насолоджується місцевою культурою та ділиться фото з колоритних місць. Крім того, важко не помітити нове татуювання на шиї 25-річного юнака у формі поцілунку.

Роан Джозеф Бронштайн і Анна Євтушенко на відпочинку у В’єтнамі / © instagram.com/roan_j_stone

Роан Джозеф Бронштайн і Анна Євтушенко на відпочинку у В’єтнамі / © instagram.com/roan_j_stone

До слова, про новий сімейний статус Роана й українки інсайдери повідомляли ще наприкінці минулого року. Близьке оточення Daily Mail розсекретило, що заручини відбулися приблизно за тиждень до Нового року. Саме тоді у сториз парочка публікувала фото своїх рук, де на безіменному пальці Анни виднілася каблучка з чималим діамантом, а довкола — цукерки популярного українського виробника і пелюстки троянд.

Роан Джозеф Бронштайн і Анна Євтушенко / © instagram.com/anyabyeworldfuck

Роан Джозеф Бронштайн і Анна Євтушенко / © instagram.com/anyabyeworldfuck

Своєю чергою джерело розсекретило і реакцію самої Шерон Стоун на заручини сина з українкою. Видання повідомляє, що вона любить майбутню невістку-українку й повністю розділяє щастя молодят: «Шерон у захваті. Сім’я для неї — найважливіше, і вона хоче для своїх дітей лише щастя».

Що відомо про наречену-українку Роана Джозефа Бронштайна та їхній роман

Анні Євтушенко, якій освідчився син голлівудської зірки, 22 роки. Судячи з соцмереж дівчини, ще до повномасштабного вторгнення вона любила подорожувати. Навесні 2022 року Анна чітко висловила підтримку Україні й сподівання на перемогу. А згодом залишилася жити за кордоном, зокрема тривали час публікувала фото з Канади. Але тепер у її профілі вказано, що вона оселилася у Лос-Анджелесі, США.

Анна Євтушенко / © instagram.com/roan_j_stone

Анна Євтушенко / © instagram.com/roan_j_stone

Скільки тривають стосунки пари та як саме їх звела доля — достеменно невідомо. Але перші коментарі Роана з натяком на кохання під публікаціями Анни з’явилися осінню минулого року.

Нагадаємо, нещодавно екссолістка гурту YUKO Юлія Юріна після розлучення закрутила новий роман і шокувала заявою про токсичні стосунки.

