Син Шварценеггера здивував, як схуд на 15 кіло за два місяці завдяки відмові від одного продукту

Крістофер Шварценеггер / © Getty Images

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Син голлівудського актора Арнольда Шварценеггера, який нещодавно приголомшив схудненням, поділився подробицями своїх трансформацій.

Шлях до змін Крістофер розпочав 2019 року, коли жив в Австралії. Син Шварценеггера відчув, що зайва вага заважає йому повноцінно жити та займатися повсякденними справами, передає People. Відтоді минуло п'ять років, і Крістофер дійсно дивує результатами схуднень. Проте сам Шварценеггер-молодший вважає, що поки що не досягнув своєї мети і йому є до чого прагнути.

"Це був великий процес. Я почав 2019 року, коли жив в Австралії. Я просто побачив, наскільки моя вага заважає мені виконувати повсякденні справи. Це не сталося за одну ніч, було багато спроб і помилок. І навіть зараз я ще не відчуваю, що досягнув мети", - ділиться юнак.

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Крістофер Шварценеггер / © Getty Images

До речі, Крістофер також розкрив, як завдяки відмові всього від одного продукту схуднув за два місяці на 15 кілограмів. Загалом, син Арнольда Шварценеггера під час Великого посту вирішив не їсти хліб. Врешті, відмова від нього принесла Крістоферу мінус 15 кілограмів.

"Це було моє єдине правило. Я сказав: "Я не збираюся порушувати Великий піст". І тому я схуд на 15 кілограмів лише завдяки цьому", - здивував Крістофер.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Злата Огнєвіч здивувала, що їй допомагає швидко худнути всього за три дні. Також артистка розкрила секрет своєї стрункості.