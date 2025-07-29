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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1373
Час на прочитання
2 хв

Син Софі Лорен одружився з молодшою на 20 років фітнес-тренеркою: якою була церемонія у монастирі

На особливу подію сина 90-річна акторка не прийшла.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Карло Понті-молодший одружився

Карло Понті-молодший одружився / © instagram.com/maestrocarloponti

56-річний син легендарної італійської акторки Софі ЛоренКарло Понті-молодший — зіграв весілля.

Обраницею зірки стала 36-річна фітнес-тренерка з Грузії Маріам Шарманашвілі. Пара разом уже чотири роки, а 26 липня офіційно сказала одне одному "так" на церемонії в старовинному монастирі Самтавро в Мцхеті — святині, що входить до спадщини ЮНЕСКО. Відповідними фото молодята поділилися в Instagram.

Цікаво, що заради вінчання монастир закрили для туристів на 40 хвилин. Весілля було стриманим, але емоційно глибоким. За словами джерел, Карло навіть перейшов із католицизму у православ’я — заради коханої, пише baku.ws.

Карло Понті-молодший одружився / © instagram.com/maestrocarloponti

Карло Понті-молодший одружився / © instagram.com/maestrocarloponti

Дружина Карло Понті-молодшого / © instagram.com/maestrocarloponti

Дружина Карло Понті-молодшого / © instagram.com/maestrocarloponti

Наречена з’явилася в сукні кольору слонової кістки з довгими рукавами й класичною фатою, а наречений — у чорному костюмі з традиційною грузинською накидкою.

До слова, стосунки пари розпочалися зі знайомства у соцмережах, що з часом і завершилося шлюбом. На особливій події сама 90-річна Софі Лорен була відсутня, але, тим не менш, прийняла невістку із теплотою, попри значну різницю у віці молодят. Водночас повідомляється, що подружжя зіграє ще одне весілля у Женеві, куди вже завітає й акторка.

Карло Понті-молодший одружився / © instagram.com/maestrocarloponti

Карло Понті-молодший одружився / © instagram.com/maestrocarloponti

Карло Понті-молодший одружився / © instagram.com/maestrocarloponti

Карло Понті-молодший одружився / © instagram.com/maestrocarloponti

У кожного з подружжя є діти від попередніх шлюбів. У Карло — двоє дітей від угорської скрипальки Андреа Месарош, у Маріам — двоє синів. Проте, як зізнаються знайомі пари, це лише зблизило їх.

Нагадаємо, нещодавно донька засновника Apple Стіва Джобса вийшла заміж за олімпійського чемпіона — яким було їхнє таємне розкішне весілля та хто із зірок прийшов.

 

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Дата публікації
Кількість переглядів
1373
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