Син Софії Ротару публічно звернувся до мами та показав її щасливе фото

Софія Ротару з сином / © instagram.com/sofiarotaru.official

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Син співачки Софії Ротару – Руслан Євдокименко – вперше за тривалий час вийшов на зв'язок у День матері.

Так, з нагоди свята син зірки опублікував сторіз в Instagram і присвятив її свої мамі. Руслан показав архівне фото Софії Михайлівни з одного з її концертів, де вона щаслива збирає та позує з квітами. На світлині чоловік привітав усіх з Днем матері, зокрема й артистку.

Син Софії Ротару привітав її з Днем матері

Водночас діти Євдокименка, онуки Ротару, присвятили дописи у фотоблогу своїй мамі Світлані. Соня Євдокименко показала фото найріднішої людини й зізналася, що кожного дня вона дякує за таку маму. А ось інший онук співачки Анатолій Євдокименко опублікував архівне фото в маминих обіймах і назвав Світлану "найкращою мамою у світі".

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Світлана Євдокименко

Онук Софії Ротару з мамою

Своєю чергою невістка Ротару вже відреагувала на теплі вітання від дітей. У сторіз вона показала фото Соні та Анатолія, зазначивши, що "щаслива бути їхньою мамою".

Онуки Софії Ротару

Зазначимо, де саме зараз перебуває родина – невідомо. Проте Соня Євдокименко зізналася, що святковий ланч вона провела в одному з італійських ресторанів на узбережжі.

Нагадаємо, нещодавно українські зірки також вітали мам з Днем матері. Денисенко, Козловський, Ребрик та інші показали найрідніших і висловили їм вдячність.