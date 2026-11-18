Тіна Кароль з сином / © instagram.com/tina_karol

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Син української співачки Тіни Кароль — Веніамін — 18 листопада святкує день народження — юнакові виповнилося 18 років.

Напередодні повноліття артистка розповідала, що обов’язково навідається до Великої Британії до іменинника, попри його насичений навчальний графік. Водночас у грудні Веніамін і сам має приїхати на Батьківщину. Тож родина розраховує провести разом принаймні частину святкового періоду.

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«Він приїде в грудні, а до нього — вітати, обов’язково. Треба буде викроїти час у навчанні. Діти перебувають у кампусі й є лише екстравипадки (коли до них можна навідатися — прим. ред.)», — поділилася Тіна у коментарі «ЖВЛ».

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Тіна Кароль з сином / © instagram.com/tina_karol

Зазначимо, Веніамін народився у шлюбі Кароль із продюсером Євгеном Огіром. На жаль, 2013 року чоловік помер від онкологічного захворювання. Після страшної втрати співачка вирішила відправити сина на навчання за кордон, щоб він мав змогу не лише здобути освіту, а й став самостійнішим без жалю до нього з боку інших.

Відтоді значна частина життя хлопця пов’язана з Великою Британією. Зараз він навчається в Лондоні, у приватній школі-пансіонаті. У старших класах Веніамін визначився з напрямами, які його цікавлять: політологією, економікою та бізнесом.

Окрім навчання, син артистки приділяє увагу творчості. За словами Кароль, хлопець має здібності до танців і захоплюється українською культурою. Зокрема, він опановує гопак і вже виходив із цим танцем на сцену у складі колективу. Ба більше, юнак брав участь у змаганнях у Великій Британії, де його команда здобула першість.

Попри насичене та активне життя, Веніамін поки не поспішає з романтичними стосунками. Раніше Тіна Кароль розповідала, що син наразі не має пари. Водночас співачка з теплотою говорить про його дорослішання та радіє можливості бачитися з ним під час приїздів до України.

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Нагадаємо, нещодавно син Потапа показав своє життя за кордоном — де навчається Андрій і як час у компанії однолітків проводить.

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