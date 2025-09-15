Син Василя Зінкевича зізнався, як долучився до лав ЗСУ і чому приховував це від батька

Василь Зінкевич із сином / © president.gov.ua

Реклама

Син відомого українського співака Василя Зінкевич — Василь-молодший — поділився своїм досвідом службі в ЗСУ.

Василь звернувся до рекрутингового центру ще 2024 року, жартуючи, що "купився на рекламу". Насправді ж його мотивували високий рівень підготовки та можливість безпосереднього контакту з ворогом. Він заявив, що не хотів "відсиджуватис" в тилу, натомість, одразу йшов у бій.

"Мені подобалося, що в цій бригаді гарантовано буде контакт із ворогом, бо не хотів відсиджуватися на тилових позиціях", — зазначив Василь в інтерв’ю hromadske.

Реклама

За словами хлопця, підготовка включала фізичні вправи, роботу зі зброєю, топографію, домедичну допомогу та заняття з історії українського спротиву. Після успішного проходження тестового тижня він отримав сертифікат і направлення на мобілізацію.

Василь Зінкевич із сином / © president.gov.ua

Цікаво, що батько дізнався про службу сина лише частково і випадково. За словами Василя-молодшого, у ТЦК він дізнався, що давно мав оновити облікові дані, про що раніше не замислювався. Свою мобілізацію і перехід до бойової частини Василь вирішив не афішувати, щоб не хвилювати родину.

"Коли я вирішив служити, розумів, що буде кров, піт, бруд і важка чоловіча робота. Була відповідальність, і інколи докоряв собі, що не пішов у армію раніше", — розповів боєць.

Нагадаємо, нещодавно син Василя Зінкевича приїхав на "Національну легенду України" просто з фронту. Його потужна промова зворушила президента та всю залу урочистої події.