Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
10
Час на прочитання
1 хв

Син Василя Зінкевича зворушив президента та залу "Національної легенди України" потужною промовою

Син артиста приїхав на урочистості просто з фронту.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Василь Зінкевич зі старшим сином

Василь Зінкевич зі старшим сином / © president.gov.ua

Старший син українського співака Василя Зінкевича — Василь-молодший — відвідав концертну церемонію "Національна легенда України" й виголосив промову.

Василь-молодший дуже рідко з’являється на публіці, адже він — військовий Третьої окремої штурмової бригади. Син співака приїхав просто з фронту, щоб привітати батька. Його виступ став кульмінацією вечора, як пише Oboz.ua.

"Слава Україні! Ще вчора я сидів під Андріївкою в окопі, який викопав сам за 20 днів. Запевняємо, усе більш-менш налагоджується. Ми далі відштурмовуємо свої території, тому Харківщина буде нашою. Ми її не віддамо!" — промовив він.

Василь Зінкевич зі старшим сином / © president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський аплодував стоячи разом із усіма присутніми.

Перед цим молодший син артиста, Богдан, подякував за нагороду і запросив брата на сцену. Слова війсковослужбовця додали заходу особливої ваги, поєднавши святковість із нагадуванням про реалії війни.

Сам Василь Зінкевич з’явився на урочистостях у чорному костюмі з блискітками, червоним кушаком і широкою усмішкою.

Нагадаємо, нещодавно сини Зінкевича вперше за тривалий час з’явилися на публіці. Діти підтримали батька на важливій події.

Наступна публікація

