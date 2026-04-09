Син В’ячеслава Довженка здивував сумою своїх гонорарів у кіно

Іван Довженко / © instagram.com/_ivanko.dovzhenko_

Реклама

Популярний український актор Іван Довженко, син В’ячеслава Довженка, відверто заговорив про свої заробітки та перші гонорари в кіно і театрі.

Зірка лише набирає обертів у професії, але вже активно працює у кіноіндустрії. Попри помітні ролі, його фінансова ситуація поки далека від гучних гонорарів. Актор зізнається: доходи нестабільні і напряму залежать від проєктів. Іноді місяць може бути більш вдалим, іноді — скромнішим. Водночас він не приховує реальних цифр.

«У мене звичайна зарплата актора. Це менше 20 000 гривень. А іноді буває, що і більше 20 000 гривень. Це як вийде. Дивлячись, що за проєкт або що за вистава», — поділився Іван у проєкті «Ранок у великому місті».

Реклама

Водночас актор із теплом згадує свої перші кроки в індустрії. За його словами, тоді навіть невеликі виплати здавалися серйозним досягненням. Саме цей період став для нього важливою точкою відліку — моментом, коли з’явилося відчуття, що він на правильному шляху.

«Мій перший проєкт коштував 4 000 за один знімальний день. І я був, чесно, дуже щасливий», — пригадав артист.

Кар’єра Івана Довженко тільки формується, але він уже має досвід роботи у відомих стрічках і поступово закріплюється в професії. Попереду — нові ролі та, ймовірно, інші фінансові масштаби.

