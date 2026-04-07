Син відомого українського актора здивував подробицями про стосунки батьків: "Були ревнощі"

Син В’ячеслава Довженка та Ксенії Баші Іван Довженко вперше відверто розповів про своє ставлення до розлучення батьків, нових стосунків у родині та ревнощі.

22-річний актор зізнався, що пережити розрив батьків було непросто, однак із часом усе стало на свої місця. Сьогодні у великій родині панує спокій, а нові партнери батьків не стали причиною конфліктів. Навпаки — Івану вдалося вибудувати теплі стосунки з кожним із них.

«Та хороші стосунки, клас! Я ж бачу, що батьки мої раді, щасливі — і я щасливий. Це найголовніше. У мене прекрасні стосунки і з вітчимом Сашею, і зі Світланою», — поділився Іван у інтерв’ю Аліні Доротюк.

Водночас він не приховує: прийняття нової реальності далося не одразу. Розлучення батьків припало на підлітковий період, коли емоції загострюються, а будь-які зміни відчуваються особливо болісно. Іван зізнається, що тоді переживав складний внутрішній етап, який змусив його подорослішати раніше.

«Були ревнощі, звичайно, були. Були — і загули. Тобто ці підліткові ревнощі, нерозуміння, як це так і що відбувається. Я, напевно, через розлучення батьків раніше подорослішав. Сформував тезу: мамі добре, тату добре — і мені добре», — каже актор.

Згодом ситуація вирівнялася, Івану вдалося налагодити глибший контакт із батьком, особливо після відвертої розмови напередодні повномасштабної війни. Він зізнається, що тоді вперше чесно сказав татові про потребу бути почутим — і це змінило їхню комунікацію. Сьогодні вони багато спілкуються та проводять час разом.

Цікаво, що, попри розлучення, між його батьками збереглися теплі стосунки. Вони можуть спокійно спілкуватися, жартувати й підтримувати контакт заради дітей — без конфліктів чи напруження. Сам Іван називає це прикладом зрілості та взаємної поваги, яка сильно вплинула на його власне сприйняття стосунків.

«У мами з татом прекрасні стосунки. Це приклад, як вільно спілкуватися між собою, телефонувати, говорити про дітей. Та наскільки люди однаково люблять одне одного досі. Я зараз не говорю про кохання, а як рідних людей. Все-таки вони скільки були разом, вони виховали і продовжують виховувати двох дітей», — ділиться зірка.

Зазначимо, В’ячеслав Довженко та Ксенія Баша розлучилися 2018-го після 17 років шлюбу, що стало для Івана серйозним випробуванням, адже йому було лише 13 років. Однак згодом кожен із батьків побудував нове життя: актор готується до весілля зі своєю обраницею Світланою, а його колишня дружина вже давно щаслива у новому шлюбі з колегою Олександром Форманчуком.

Нагадаємо, нещодавно В’ячеслав Довженко відверто розповів про свої заробітки.