Син Вікторії та Девіда Бекхемів заблокував батьків і спілкується з ними лише через адвокатів

Надії фанів на примирення в зірковій родині все більше згасають.

Девід і Вікторія Бекхеми і їхній син Бруклін із дружиною

Девід і Вікторія Бекхеми і їхній син Бруклін із дружиною / © Associated Press

Старший син знаменитого подружжя футболіста Девіда Бекхема та дизайнерки Вікторії заблокував своїх батьків у соцмережах.

Родинний конфлікт набирає обертів. Вже майже рік старший син Бекхемів не спілкується з батьками, братами та сестрою. Проте вони продовжували стежити одне за одним в Instagram, а рідні залишали лайки під дописами Брукліна. Проте в період різдвяних свят син Бекхемів неочікувано заблокував батьків та братів. Як пише Daily Mail, таким чином Бруклін нібито домагається того, аби його залишили в спокої.

Ба більше, стосунки в родині загострились настільки, що старший син Бекхемів надіслав батькам офіційного листа, де нібито просить їх зв'язуватися з ним через адвокатів. Як повідомляється, таке рішення Бруклін ухвалив після низки статей, де з посиланням на інсайдерів стверджувалося, що причиною родинного конфлікту стала його дружина – американська акторка Нікола Пельтц. Мовляв, саме вона ухвалює рішення, маніпулює та виступає проти спілкування чоловіка з батьками.

Девід і Вікторія Бекхеми з сином Брукліном / © Associated Press

Девід і Вікторія Бекхеми з сином Брукліном / © Associated Press

Зазначимо, навесні 2025 року стало відомо, що в родині Бекхемів серйозні негаразди. Бруклін припинив спілкуватися з батьками. Це стало зрозуміло з його поведінки в соцмережах. Зокрема, він припинив з'являтися на родинних фото, не привітав батька з ювілеєм та отриманням титулу лицаря. Ба більше, Бруклін зіграв з Ніколою повторне весілля, куди не покликав родину.

Подейкують, що конфлікт назрівав давно. Зокрема, ще під час весілля Брукліна Бекхема з Ніколою Пельтц виник скандал між його мамою та дружиною. Вважалось, що американська акторка піде під вінець у сукні, яку створить бренд Вікторії. Однак Пельтц була в образі від Valentino. Тоді Нікола зізналась, що саме Вікторія незадовго до весілля повідомила, що не зможе виконати замовлення з пошиття весільної сукні.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Associated Press

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Associated Press

Окрім того, на самому весіллі співав друг Бекхемів – артист Марк Ентоні. У цей момент молодята мали виконати перший танець. Проте Ентоні перед виступом попросив підійти до нього "найкрасивішу жінку в залі" Вікторію. Врешті, саме вона танцювала з Брукліном. Подейкували, що дизайнерка підмовила свого приятеля так вчинити.

Нагадаємо, нещодавно співачка Катерин Бужинська поскандалила з артистом Михайлом Грицканом. Виконавиця розірвала їхню співпрацю та назвала його непорядним.

