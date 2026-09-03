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Син Віталія Кличка показав рідкісне фото з рідною сестрою за кордоном: який вигляд мають діти мера Києва
Діти Віталія Кличка уникають публічності. Проте іноді в Мережі з’являються їхні рідкісні фото.
Молодший син мера Києва Віталія Кличка — баскетболіст Максим — показав рідкісне фото з рідною сестрою Єлизаветою-Вікторією.
У політика троє дітей. Вони народились у шлюбі Віталія Кличка зі співачкою Наталією Єгоровою. Сини та донька мера Києва ведуть доволі закритий спосіб життя і рідко діляться своїми фото. Проте в Мережі іноді з’являються їхні свіжі знімки.
До слова, молодший син Віталія Кличка показався зі старшою сестрою в Instagram-stories. Кадр був зроблений за кордоном. Вочевидь, вони тоді доволі захопливо проводили час разом та прогулювались парком атракціонів. Єлизавета-Вікторія не пішла звідти з порожніми руками. Вона отримала презент у вигляді м’якої іграшки.
«Сумую за тобою», — звернувся до сестри Максим.
Зазначимо, Віталій Кличко від 1996-го до 2022 року прожив у шлюбі зі співачкою Наталією Єгоровою. У колишнього подружжя є троє спільних дітей — 26-річний Єгор-Даніель, 23-річна Єлизавета-Вікторія та 21-річний Максим.
Нагадаємо, нещодавно ведучий Олександр Педан замилував фото з двома дітьми. Шоумен показав, як із дружиною та донькою відводив сина 1 вересня до школи.