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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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67
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Син Віталія Кличка показав рідкісне фото з рідною сестрою за кордоном: який вигляд мають діти мера Києва

Діти Віталія Кличка уникають публічності. Проте іноді в Мережі з’являються їхні рідкісні фото.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Віталій Кличко

Віталій Кличко / © Сайт Віталія Кличка

Молодший син мера Києва Віталія Кличка — баскетболіст Максим — показав рідкісне фото з рідною сестрою Єлизаветою-Вікторією.

У політика троє дітей. Вони народились у шлюбі Віталія Кличка зі співачкою Наталією Єгоровою. Сини та донька мера Києва ведуть доволі закритий спосіб життя і рідко діляться своїми фото. Проте в Мережі іноді з’являються їхні свіжі знімки.

До слова, молодший син Віталія Кличка показався зі старшою сестрою в Instagram-stories. Кадр був зроблений за кордоном. Вочевидь, вони тоді доволі захопливо проводили час разом та прогулювались парком атракціонів. Єлизавета-Вікторія не пішла звідти з порожніми руками. Вона отримала презент у вигляді м’якої іграшки.

«Сумую за тобою», — звернувся до сестри Максим.

Молодший син та донька Віталія Кличка / © instagram.com/maximklitschko1

Молодший син та донька Віталія Кличка / © instagram.com/maximklitschko1

Зазначимо, Віталій Кличко від 1996-го до 2022 року прожив у шлюбі зі співачкою Наталією Єгоровою. У колишнього подружжя є троє спільних дітей — 26-річний Єгор-Даніель, 23-річна Єлизавета-Вікторія та 21-річний Максим.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Олександр Педан замилував фото з двома дітьми. Шоумен показав, як із дружиною та донькою відводив сина 1 вересня до школи.

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