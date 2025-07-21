Сина путініста Молочного з "Файни Юкрайни" запідозрили в смертельній ДТП у Києві: що відомо

Андрій Молочний, ДТП у Києві

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Комік-зрадник Андрій Молочний, якого українці пам’ятають за роллю "Марічки" у скетч-шоу "Файна Юкрайна", опинився в центрі уваги через гучний скандал, пов'язаний із ймовірним родичем.

Так, 20 липня в Києві померла жінка, яку на тротуарі збив водій автомобіля Toyota Land Cruiser. Спочатку винуватець втік з місця злочину, але згодом його затримали. Як з’ясувалося, за кермом був 24-річний Андрій Андрійович Молочний — працівник Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону. У його крові виявили 1,77 проміле алкоголю, що майже у дев’ять разів перевищує допустиму норму.

У Мережі одразу після оприлюднення ПІБ запідозрили, що винуватець аварії — ніхто інший, як син коміка-зрадника Андрія Молочного, який ще 2014 року виїхав до Росії й почав активно популяризувати пропаганду. Офіційного підтвердження спорідненості наразі немає, однак багато фахівців вказують на ймовірний зв’язок. До того ж у коміка дійсно є п’ятеро дітей, серед яких і син на ім’я Андрій.

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ДТП у Києві за участі держпосадовця / © Генеральна прокуратура України

Наприклад, журналіст і юрист Юрій Дорошенко оприлюднив такий допис у Facebook: "Я б переформатував питання збиття на підпитку прокурорським працівником жінки та його втечу з місця злочину у Голосіївському районі Києва! Збив людину не просто працівник прокуратури Андрій Молочний, а це син зрадника України, антиукраїнця та клоуна Андрія Молочного, який живе та "скомарошнічає" на Московії! Ну той, що "Марічка" з "Файни Юкрайни". Яблуко від яблуні недалеко падає!".

Заступник директора українського Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький у Facebook також зазначає, що йдеться про родича зрадника: "Як вже з'ясували розслідувачі, це не тезка, а рідний син втіклого до Москви зрадника України Андрія Молочного, внесеного до бази "Миротворця" одного з найбільш високооплачуваних акторів з "Камеді Клаб" і "Файна Юкрайна", який насміхався з мови і українців, заявляв, що в Києві вулицями ходять фашисти, та сильно прагнув "звільнення України".

Генеральний прокурор Руслан Кравченко вже заявив, що тримає справу на особистому контролі й домагатиметеся тримання винуватця під вартою без права внесення застави. Молодому чоловіку інкримінують ч. 3 ст. 286-1 КК України — порушення ПДР у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель людини.

Зазначимо, після початку війни 2014 року Молочний-старший виїхав до Москви, де почав виступати в російському Comedy Club. У його репертуарі з’явилися жарти про "фашистів у Києві" та висміювання української мови та ідентичності. Від 2022 року артист практично зник із публічного простору, за даними росЗМІ він мешкає у заміському будинку та не дає інтерв’ю.

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