Сина Ротару запідозрили в неоднозначній позиції: росЗМІ заявили про його сплату податків РФ

Софія Ротару з сином, їхній готель у Криму

Єдиний син співачки Софії Ротару – Руслан Євдокименко – опинився в епіцентрі гучного скандалу.

Попри те, що чоловік публічно підтримує Батьківщину, російські медіа масово стверджують, що Руслан продовжує дбати про сімейну нерухомість на окупованій території та сплачує податки РФ. Зазначається, що Руслан є нібито громадянином РФ і донедавна був зареєстрований як ФОП у Росії. Мовляв, у листопаді 2015 року син співачки отримав російський паспорт, а вже наступного року став директором готелю "Вілла Софія" в Ялті, що належав його матері. Зараз, за даними ворожих журналістів, він досі є власником цієї нерухомості.

До 2019 року сімейний бізнес приносив прибуток понад 24 тис. доларів і регулярно звітував про це податковій РФ, проте вже 2020 року компанія понесла збиток розміром у понад 72 тис. доларів. Пропагандисти пишуть, що 2021 року Руслан все ж закрив ФОП, але досі вказується власником вілли в окупованому Криму і діє згідно з тамтешніми правилами — платить податки Росії.

У результаті окупанти визвірилися на Руслана через його проукраїнську позицію й буцімто лицемірство. Як відомо, чоловік хоч і зник з публічного простору, але зрідка у соцмережах публікує наслідки геноциду українців і вшановує пам'ять жертв. Тим не менш, росЗМІ повідомляють, що чоловік продовжує доглядати за майном на тимчасово окупованій території. Про це нібито свідчить оплата праці садівникові та перерахування податків в казну РФ.

Своєю чергою, ані Софія Ротару, ані Руслан Євдокименко ані підтверджують, ані спростовують цю інформацію.

До речі, ще 2024 року окупанти пригрозили Софії Ротару конфіскувати ялтинський готель "Вілла Софія" в Криму й вигадали цинічний спосіб, як використовувати майно українки у власних цілях.