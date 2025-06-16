Сина співачки Шер в тяжкому стані госпіталізували до лікарні через передозування наркотиками

Співачка Шер / © Associated Press

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Син відомої американської співачки Шер потрапив до лікарні в тяжкому стані через передозування наркотичними речовинами.

Про це розповіло джерело видання TMZ. Зазначається, що 48-річний Елайджа Блю Оллмен потрапив до лікарні в штаті Каліфорнія вранці 14 червня. Медики діагностували в нього передозування наркотичними речовинами. Які саме наркотики вживав молодший син Шер – наразі невідомо.

Також джерело розповіло, що чоловік досі перебуває під пильним наглядом лікарів. Медики стверджують, що його стан був настільки тяжким, що він дивом вижив.

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Шер наразі неабияк хвилюється за свого сина. Співачка робить все можливе, аби Елайджа отримав всю необхідну допомогу.

Співачка Шер / © Associated Press

Тим часом джерело видання People говорить, що сина Шер доправили до лікарні поліцейські. Вони прибули до будинку, де чоловік поводився не передбачувано. Правоохоронці виявили в Елайджі наркотичні речовини, а його самого доправили до лікарні.

До слова, сам Оллмен раніше теж зізнався, що має наркотичну залежність. Особливо Елайджа шокував, що почав вживати психотропні речовини, коли йому було лише 11 років. Також раніше чоловік декілька разів мав передозування.

Нагадаємо, нещодавно український співак Сергій Бабкін шокував поведінкою. Артист показав, як вживає наркотичні речовини, а потім перебуває в напівпритомному стані.

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